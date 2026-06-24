Pháp trải qua ngày nóng chưa từng thấy 24/06/2026 12:29

(PLO)- Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Météo-France cho biết hôm 23-6 là ngày nóng nhất tại nước này kể từ khi cơ quan này bắt đầu đo đạc nhiệt độ vào năm 1947.

Ngày 23-6, Pháp ghi nhận ngày nóng chưa từng có, khi có nơi tại nước này ghi nhận mức nhiệt trên 44 độ C, theo tờ The Guardian.

Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Météo-France cho biết hôm 23-6 là ngày nóng nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu đo đạc nhiệt độ vào năm 1947.

“Nhiệt kế thậm chí đã lên tới 44,3 độ C ở Pissos (tỉnh Landes). Nhiều thành phố đã ghi nhận những giá trị nhiệt độ chưa từng có, bao gồm mức nhiệt 42,1 độ C ở thành phố Bordeaux” – Météo-France viết trên mạng xã hội.

Khách du lịch che chắn nắng nóng, trên đường phố Paris (Pháp) hôm 23-6. Ảnh: AFP

Météo-France cho biết nhiều nơi tại Pháp đã được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cực độ, khi tình trạng “ngột ngạt và mệt mỏi” bao trùm khoảng một nửa nước Pháp. Cơ quan này cũng cho biết nhiệt độ ban đêm được ghi nhận là nóng nhất kể từ năm 1947.

Trong hôm 23-6, các cơ quan quản lý tháp Eiffel và Bảo tàng Louvre – hai trong số những điểm tham quan du lịch được du khách ghé thăm nhiều nhất thế giới – cho biết họ phải rút ngắn thời gian mở cửa do nắng nóng. Mức nhiệt cao cũng đã buộc khoảng 1.350 trường học tại Pháp phải đóng cửa vào ngày 22-6.

“Mặc dù một số phần của tòa nhà lịch sử có khả năng chống chịu tự nhiên, bảo tàng vẫn dễ bị tổn thương và chưa đủ khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” – cơ quan quản lý Bảo tàng Louvre cho biết.

Trước tình trạng này, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu dự kiến chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng để tìm giải pháp ứng phó thời tiết nắng nóng.

“Chúng ta đang trải qua một giai đoạn có cường độ đặc biệt. Mỗi ngày và mỗi đêm, các kỷ lục nhiệt độ địa phương và quốc gia đều bị phá vỡ” – ông Lecornu nói.