Nắng nóng và tình cảnh khốn đốn của shipper 21/09/2025 14:00

(PLO)- Những đợt nắng nóng đã làm tăng thêm thách thức đối với những người giao thức ăn, khiến họ trở thành một trong những người lao động dễ bị tổn thương nhất của nền kinh tế việc làm tự do.

Những người giao thức ăn đối mặt nhiều thách thức trong công việc. Họ chạy đua với dòng xe cộ, chạy đua với thời gian để giao hàng, trong khi tiền thù lao không ở mức cao. Nhưng mùa hè năm nay ở châu Âu, những đợt nắng nóng liên tiếp đã làm tăng thêm những thách thức đối với nhân viên giao thức ăn, khiến họ trở thành một trong những người lao động dễ bị tổn thương nhất của nền kinh tế việc làm tự do.

Theo tờ The New York Times, những người giao thức ăn đang ở tuyến đầu của cuộc chiến với nắng nóng. Nhiều người phải đạp xe trên đường nhựa nóng như thiêu đốt khi mồ hôi nhễ nhại và phải thường xuyên uống nước, giữ mát cho điện thoại.

Và ở một số nơi, như Rome (Ý), những người giao thức ăn đã phải chịu đựng khó khăn gấp 2 lần. Khó khăn thứ nhất là họ phải đạp xe trong thời tiết nắng nóng và khó khăn thứ hai là tại một số khu vực của Ý, người dân không được phép làm việc trong những giờ nóng đỉnh điểm.

Những người giao thức ăn của công ty Glovo tại Ý. Ảnh: Enrico Parenti/THE NEW YORK TIMES

Hiện tại, đợt nắng nóng tồi tệ nhất ở Rome đã giảm bớt, nhưng nhiệt độ được dự báo còn tăng trở lại ở các nơi khác của Ý như Palermo, Sicily. Tình hình nắng nóng được cho là còn gay gắt khi tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp.

“Tôi như con vịt trong lò nướng”

Tại Rome, kể từ đầu tháng 7, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Ý đã quy định một số ngày là "nguy cơ cao" đối với những người làm việc ngoài trời. Vào những ngày đó, những người giao hàng phải ngừng làm việc trong giờ cao điểm ăn trưa, từ 12 giờ 30 đến 16 giờ. Điều này khiến sinh kế của họ chủ yếu phải phụ thuộc vào việc giao đồ ăn tối.

Trong số những người giao hàng ở Rome, nhiều người không phải là người Ý bản địa. Họ thường làm việc tự do, không có ngày nghỉ phép hay ngày nghỉ ốm được hưởng lương. Điều này khiến họ thêm khốn đốn khi nhiệt độ lên cao.

Đối với anh Kamran Khan – một người giao hàng ở Rome, quy định mới khiến hoạt động của anh cũng phải điều chỉnh. Thay vì anh mang bữa trưa đến những căn hộ sang trọng ở khu phố cao cấp, anh phải chờ đợi cho đến khi nhiệt độ giảm xuống mới có thể giao hàng. Và trong suốt thời gian đó, anh không thể kiếm ra tiền.

Anh Khan là người Pakistan. Do chưa thành thạo tiếng Ý, nhân viên giao hàng là một trong số ít lựa chọn giúp anh kiếm tiền nuôi sống gia đình 14 thành viên ở quê nhà.

Trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất, anh Khan chỉ kiếm được 25 hoặc 30 euro/ngày, chỉ bằng một nửa so với thu nhập trước khi áp dụng quy định hạn chế làm việc ngoài trời.

Những người giao hàng khác cũng đồng tình với anh Khan khi cho biết họ đang gặp khó khăn tài chính và ít có cơ hội việc làm khác.

“Mọi người đều nghĩ rằng với cái nóng này, chúng tôi sẽ không làm việc. Nhưng chúng tôi có gia đình, chúng tôi gặp khó khăn về tài chính. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm việc” – anh Mohammad Hassnain, một nhân viên giao hàng ở Rome và là người gốc Pakistan, chia sẻ vào một ngày nắng nóng khắc nghiệt hồi tháng 7.

Anh Hassnain nói rằng số tiền anh kiếm được vào những ngày nắng nóng cực độ là khoảng 20 đến 30 euro, không đủ số tiền anh cần để trả tiền thuê nhà và các hóa đơn hàng tháng.

Nhiều người làm công việc giao đồ ăn tại Ý là người nhập cư. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Anh Dario Distaso - một người giao hàng ở Palermo - cho biết có hôm nhiệt độ lên đến 37 độ C, trời nóng đến mức "không khí như đang bốc cháy".

"Tôi cảm thấy mình như một con vịt trong lò nướng. Nhưng chúng tôi không bao giờ dừng lại" – anh Distaso nói.

Nỗ lực bảo vệ người lao động

Giới chức Rome giải thích rằng hạn chế làm việc trong những ngày nắng nóng “không chỉ là một biện pháp hợp lý mà còn là một hành động có trách nhiệm”.

Tuy nhiên, một số người cho rằng giới chức có thể có những giải pháp tốt hơn, chẳng hạn yêu cầu các công ty giao đồ ăn cung cấp hợp đồng an toàn hơn để người giao hàng được hưởng lương ngay cả khi họ phải ngừng làm việc.

"Giá thuê nhà không giảm khi nhiệt độ tăng. Nếu người giao hàng ngừng làm việc vào những giờ nóng nhất trong ngày, họ sẽ không kiếm được đồng nào. Đây là một vấn đề rất phức tạp và tế nhị" – ông Francesco Brugnone, đại diện công đoàn tại TP Palermo, cho biết.

Ông Alessio Celestino – Tổng thư ký của Assodelivery (hiệp hội các công ty giao thức ăn tại Ý) – cho biết các thành viên của hiệp hội đã thực hiện một số biện pháp để bảo vệ người lao động trong thời tiết nắng nóng, bao gồm đào tạo, cung cấp thông tin và thiết bị bảo hộ.

Mùa hè này, Glovo – một công ty Tây Ban Nha nổi tiếng tại Ý – đã áp dụng hình thức thưởng cho những người giao hàng vào những giờ nóng nhất. Cụ thể, người giao hàng được hứa thưởng 2% cho mỗi lần giao hàng khi nhiệt độ từ 32 đến 36 độ C, 4% khi nhiệt độ từ 36 đến 40 độ C và 8% nếu nhiệt độ còn nóng hơn thế.

Các công đoàn chỉ trích Glovo vì đã cung cấp cho người lao động những ưu đãi để họ phải tiếp xúc với điều kiện làm việc nguy hiểm.

"Điều này gửi đi thông điệp rằng tiền mua được tất cả, kể cả sức khỏe của con người" – ông Natale Di Cola, Tổng thư ký của Cgil (công đoàn lao động lớn nhất Ý), trả lời hãng thông tấn Ý Ansa.