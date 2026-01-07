Bị bắt khi vận chuyển thuê hơn 2,8 kg ma túy từ Campuchia về TP.HCM 07/01/2026 17:50

(PLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp bắt quả tang một người vận chuyển trái phép hơn 2,8 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngày 7-1, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng bắt quả tang một nam thanh niên vận chuyển trái phép hơn 2,8 kg ma túy các loại.

Trương Trọng Hiếu bị lực lượng Biên phòng bắt giữ. Ảnh: BPTN

Trước đó, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 2-1, tại ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang một nam thanh niên đang vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ biên giới vào nội địa.

Người bị bắt giữ là Trương Trọng Hiếu (27 tuổi, trú phường Tân Định, TP.HCM).

Trương Trọng Hiếu bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Phước Chỉ. Ảnh: BPTN

Qua đấu tranh khai thác, Trương Trọng Hiếu thừa nhận được một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Sheng Hun thuê vận chuyển số ma túy nói trên từ Bavet (Campuchia) về TP.HCM. Hiếu khai nhận tiền công cho chuyến vận chuyển là 5 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy số tang vật thu giữ gồm các loại ma túy Ketamine và Methamphetamine với tổng trọng lượng hơn 2,8 kg.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.