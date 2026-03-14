Sóng đánh chìm thuyền đánh cá, 1 ngư dân mất tích 14/03/2026 19:44

(PLO)- Một ngư dân được cứu vào bờ an toàn và một ngư dân hiện đang mất tích sau khi bị sóng đánh chìm ở Quảng Trị.

Ngày 14-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang tìm kiếm một ngư dân mất tích khi thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm ở cửa sông Gianh.

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Ganh, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân đến trụ sở Đồn Biên phòng thông báo một thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm.

Tàu Bộ đội Biên phòng tổ chức tìm kiếm ngư dân đang mất tích.

Thông tin ban đầu, thuyền đánh cá của gia đình ông Lê Văn Tư (46 tuổi) và ông Nguyễn Trọng Nghĩa (51 tuổi, cùng trú Thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, Quảng Trị).

Thuyền đánh cá trên đi khai thác hải sản gần bờ, khi vào đến phao số 2 thì bị sóng đánh chìm.

Một ngư dân được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh phối hợp tàu của Hải Đội Biên phòng 1 cùng cán bộ tìm kiếm, cứu được ngư dân Nguyễn Trọng Nghĩa.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, Đồn Biên phòng Lý Hòa cử lực lượng quan sát ven bờ hai bên cửa Gianh.

Đồng thời, phối hợp với tàu Hải Đội Biên phòng 1 khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích.