Xe tải chở đầy hàng bốc cháy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên 30/05/2026 13:13

(PLO)- Chiếc xe tải chở hàng chạy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên thì bốc cháy, rất may lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế.

Sáng 30-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Huế) cho biết đang phối hợp các lực lượng liên quan xác định nguyên nhân vụ cháy xe tải xảy ra trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 6 giờ 20 cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7 nhận tin báo từ Trung tâm 114 về vụ cháy xe tải tại Km 30 cao tốc. Phương tiện do anh NVL (31 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Đến khoảng 7 giờ 50, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát và dập tắt hoàn toàn các điểm cháy âm ỉ.

Bước đầu xác định, xe tải chở thuốc kích rễ cho cây và giường gỗ, đang trên đường vận chuyển hàng vào Đà Nẵng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng tiến hành xác định sơ bộ thiệt hại, đồng thời bàn giao để tiếp tục xử lý theo quy định.