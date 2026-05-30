Thời tiết ngày 30-5: Bắc Bộ trời dịu mát, Nam Bộ chiều tối mưa giông 30/05/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 30-5, thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30-5, khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ và TP.HCM nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.