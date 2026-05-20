Hiểu trách nhiệm pháp lý để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả 20/05/2026 18:03

(PLO)- Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cần gắn chặt với trách nhiệm pháp lý của cá nhân, tổ chức, có giám sát, kiểm tra, xử lý chứ không chỉ dừng lại ở kêu gọi tự nguyện.

Sáng 20-5, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”. Theo ngành điện, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng rất mạnh thời gian qua. Bên cạnh đó, biến động năng lượng toàn cầu do biến động địa chính trị đang tạo áp lực không nhỏ lên nguồn cung năng lượng trong nước. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, đòi hỏi gắn với trách nhiệm pháp lý chứ không chỉ đơn thuần là kêu gọi, khuyến khích.