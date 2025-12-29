Năm thứ 2 liên tiếp EVN có lợi nhuận 29/12/2025 14:25

(PLO)- Năm 2025, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước đạt 645.195 tỉ đồng, tăng 10,3% so với năm 2024. Đây là năm thứ hai liên tiếp EVN có lãi, chấm dứt giai đoạn thua lỗ kéo dài trước đó.

Sáng 29-12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết năm qua ngành điện đối mặt nhiều khó khăn, nhất là thiên tai diễn biến phức tạp. Tuy vậy, đến cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống đạt khoảng 87.600MW, tăng khoảng 6.400MW so với năm 2024.

Tài chính được cải thiện

Trong cơ cấu nguồn điện, năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời, sinh khối… năm nay đạt khoảng 24.453MW, chiếm 27,9%. Nhiệt điện than đạt khoảng 28.100MW, chiếm 32,1%. Thủy điện đạt 24.640MW, chiếm 28,1%. Với quy mô này, hệ thống điện Việt Nam đứng thứ hai khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2025 ước đạt hơn 322 tỉ kWh, tăng 4,6% so với năm 2024, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2025 tại hội nghị. Ảnh: VIẾT LONG

Về kinh doanh, giai đoạn 2022-2023, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn liên tục báo lỗ. Sang năm 2024, EVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 8.200 tỉ đồng, chấm dứt chuỗi thua lỗ nhiều năm.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết của EVN. Ảnh: VIẾT LONG

Tiếp đà tăng trưởng đó, năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 645.195 tỉ đồng, tăng 10,3% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu Công ty mẹ - EVN đạt 543.779 tỉ đồng, tăng 11,8%.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết riêng Công ty mẹ EVN năm 2025 có lợi nhuận vượt chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao. Kết quả này góp phần giảm lỗ sản xuất kinh doanh của giai đoạn 2022-2023, cải thiện tình hình tài chính của tập đoàn.

Bước sang năm 2026, EVN tiếp tục đặt mục tiêu “có lợi nhuận”. Các giải pháp trọng tâm là vận hành hiệu quả hệ thống điện hiện có; đẩy nhanh tiến độ, khởi công nhiều dự án nguồn điện mới; phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I.

Về nhiệm vụ dài hạn, EVN sẽ tập trung nguồn lực triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo chủ trương được giao. Cùng với đó là xây dựng lưới điện thông minh, lưới điện số; tăng cường giám sát, điều khiển thời gian thực, bảo đảm khả năng tích hợp tỉ trọng cao các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống.

Không để thiếu điện trong những năm tới

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, đánh giá năm 2025 là năm khó khăn của ngành điện do thiên tai liên tiếp. Tuy nhiên, EVN đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, trọng tâm là bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế và đời sống người dân.

Quyền Bộ trưởng ghi nhận nỗ lực của EVN trong việc giảm tổn thất điện năng, dù điều kiện địa hình Việt Nam còn nhiều bất lợi. Độ tin cậy cung cấp điện của tập đoàn và các đơn vị thành viên tiếp tục được cải thiện trong năm 2025.

Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: V.LONG

Dù vậy, ông cho rằng mức tổn thất điện năng khoảng 6% vẫn còn cao. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ hai khu vực ASEAN, song còn tồn tại bất cập, nhất là thiếu cân đối giữa nguồn và phụ tải, giữa các vùng miền trong truyền tải điện.

Từ đó, Quyền Bộ trưởng đề nghị EVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Điện lực, các cục, vụ liên quan và Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) để hoàn thiện thể chế, chính sách năng lượng. Trọng tâm là xây dựng thể chế mang tính kiến tạo phát triển, phù hợp yêu cầu mới.

Ông cũng lưu ý EVN cần củng cố kịch bản điều hành, nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu điện, bảo đảm vận hành an toàn, cung ứng đủ điện cho nền kinh tế và sinh hoạt của người dân, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, EVN cần tiếp tục giảm tổn thất điện năng, đẩy mạnh tiết kiệm điện, nhập khẩu điện hợp lý; triển khai chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành điện.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đặc biệt lưu ý việc nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện báo cáo tài chính, tiến tới xử lý dứt điểm lỗ lũy kế. “EVN là doanh nghiệp rất mạnh. Nếu vướng mắc về báo cáo tài chính, việc thu xếp vốn và làm việc với đối tác sẽ rất khó khăn” - ông Lê Mạnh Hùng nói.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An tiếp thu các chỉ đạo và yêu cầu toàn ngành tập trung ngay cho nhiệm vụ năm 2026, không chờ kết luận chi tiết.

Ông An cho rằng việc giảm tổn thất điện năng xuống mức 6% là nỗ lực lớn, song EVN cần tiếp tục có giải pháp mạnh mẽ để kéo giảm hơn nữa. Đồng thời, lãnh đạo EVN nhìn nhận hệ thống điện Việt Nam tuy có quy mô lớn nhưng chưa thực sự mạnh, cần những thay đổi căn bản trong thời gian tới.