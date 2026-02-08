Tốc độ lưu thông trên 3 tuyến cao tốc miền Trung chuẩn bị khai thác 08/02/2026 17:01

(PLO)- Một số đoạn của cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đủ điều kiện khai thác vào giữa tuần sau.

Cục Đường bộ vừa phê duyệt phương án tổ chức giao thông tạm trên đoạn Km 1208+200 – Km 1227+800, thuộc ba dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam gồm: Quy Nhơn - Chí Thạnh, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Theo quyết định này, các phương tiện không được phép lưu thông gồm: Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu trên cao tốc; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự; xe thô sơ và người đi bộ.

Về tốc độ khai thác, trên tuyến chính cao tốc, tốc độ tối đa là 90 km/h đối với xe con, xe tải không quá 3,5 tấn và xe chở khách không quá 29 chỗ; 80 km/h đối với xe khách giường nằm và các phương tiện còn lại. Tốc độ tối thiểu là 60 km/h.

Tại các đường nhánh nút giao, tốc độ tối đa 50 km/h hoặc theo báo hiệu đường bộ. Trong trường hợp cần thiết, các Ban Quản lý dự án được điều chỉnh tốc độ một số đoạn để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hiện 134/267km đường bộ cao tốc Bắc - Nam đủ điều kiện đưa vào khai thác trước Tết. Ảnh: Q.N

Về khoảng cách an toàn, xe chạy tốc độ 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 35 m; tốc độ từ 60 - 80 km/h là 55 m; tốc độ từ 80 - 100 km/h là 70 m. Khi chạy dưới 60 km/h, người lái xe chủ động giữ khoảng cách phù hợp với mật độ và tình hình giao thông. Trường hợp trời mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, phải giữ khoảng cách lớn hơn quy định.

Phương tiện chỉ được dừng, đỗ xe tại nơi quy định. Trường hợp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng, xe được dừng ở làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo. Nếu không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, phải đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m và nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Cục Đường bộ yêu cầu các Ban Quản lý dự án tổ chức thực hiện phương án được duyệt; khắc phục, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu; xử lý các tồn tại theo ý kiến Hội đồng Kiểm tra nhà nước và Cục Cảnh sát giao thông trước khi đưa dự án vào khai thác. Trong thời gian chưa bàn giao, chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy định.

Đến nay, cao tốc Bắc - Nam đã thông xe kỹ thuật đến Quảng Ngãi. Để nối thông toàn tuyến về TP.HCM còn bốn dự án thành phần (Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong) với tổng chiều dài khoảng 267 km.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng mới chấp thuận đưa vào khai thác 44/84km đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 90km/131km đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn còn lại ra Tết mới hoàn thành.

Riêng dự án Chí Thạnh - Vân Phong dài 48km chưa chốt thời điểm khai thác do chưa hoàn tất nghiệm thu.