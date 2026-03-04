Chính thức chọn nhà đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết 04/03/2026 17:40

(PLO)- Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết chính thức được chọn làm nhà đầu tư hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết.

Chiều 4-3, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho hạng mục hàng không dân dụng tại cảng hàng không Phan Thiết (sân bay Phan Thiết).

Hạng mục quân sự đã khánh thành vào ngày 19-12-2025.

Theo quyết định trên, Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết đã vượt qua các vòng thẩm định để trở thành nhà đầu tư chiến lược của dự án trọng điểm này.

Đây kỳ vọng của người dân vùng đất Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng sau hơn một thập kỷ khởi công.

Nhà đầu tư được chọn, Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết là một thành viên trong hệ sinh thái của Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group.

Với vốn điều lệ 4.500 tỉ đồng, kinh nghiệm thực chiến dày dạn khi vận hành thành công các cảng hàng không tư nhân tiêu biểu như Vân Đồn Phú Quốc, SAC chính là hạt nhân mà Phan Thiết đang chờ đợi để tạo nên sự đột phá.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng, bao gồm nhà ga hành khách rộng 16.000 – 18.000 m², tháp kiểm soát không lưu cao 45 m cùng hệ thống sân đỗ, đường lăn đồng bộ theo tiêu chuẩn 4E.

Với lợi thế không phải bắt đầu từ con số 0 nhờ hạ tầng quân sự đã hoàn thành, nhà đầu tư đang ở vị thế "xây tổ" để đón khách, định vị Phan Thiết không chỉ là điểm dừng chân mà là trái tim của một chuỗi dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế.

Sân bay Phan Thiết sẽ có những chuyến bay dân dụng cất cánh trong thời gian sớm nhất.

UBND tỉnh Lâm Đồng thể hiện quyết tâm khi đặt ra mốc thời gian khắt khe: hoàn thành toàn bộ dự án chỉ trong vòng 24 tháng. Trong đó, ba tháng dành cho lựa chọn nhà đầu tư, bốn tháng hoàn thiện thủ tục pháp lý, 12 tháng để thi công xây dựng.

Những con số trên chỉ có thể khả thi khi có sự đồng hành của một nhà đầu tư có tiềm lực tài chính hùng mạnh và sự quyết liệt từ phía chính quyền ngay từ khâu ký kết hợp đồng.

Điểm nhấn của dự án còn nằm ở việc nhà đầu tư cam kết đầu tư thêm công trình cây xanh cảnh quan trị giá hơn 5 tỉ đồng trên con đường vào sân bay. Với công suất phục vụ 2 triệu hành khách/năm, sân bay Phan Thiết được kỳ vọng sẽ trở thành động cơ tăng trưởng mới, thay đổi diện mạo kinh tế – xã hội của cả khu vực.

Có thể nói, ngày 4-3-2026 là một ngày có nhiều dấu ấn của ngành hàng không tỉnh Lâm Đồng. Việc chỉ trong 24 giờ, tỉnh vừa thực hiện tạm dừng khai thác sân bay Liên Khương để sửa chữa, nâng cấp, vừa phê duyệt xong nhà đầu tư cho sân bay Phan Thiết đã minh chứng cho một tinh thần hành động quyết liệt, không ngừng nghỉ của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong nỗ lực khơi thông mọi mạch máu giao thông để đưa địa phương vươn tầm.