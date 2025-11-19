Giấc mơ sân bay Phan Thiết cất cánh đang thành hiện thực 19/11/2025 16:57

(PLO)- Sân bay Phan Thiết chuẩn bị khánh thành hạng mục quân sự và khởi động hạng mục hàng không dân dụng sau một thập kỷ khởi công và mơ ước.

Ngày 17-11, một lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng xác nhận dự kiến một tháng nữa, ngày 19-12 sẽ khánh thành dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết hạng mục quân sự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

UBND tỉnh Lâm Đồng và Quân chủng Phòng không- Không quân họp bàn trao đổi về lễ khánh thành sắp tới.

Khánh thành hạng mục quân sự

Dự án đầu tư xây dựng sân bay quân sự Phan Thiết có tổng mức đầu tư 7.925 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2021 – 2025, mục tiêu xây dựng sân bay quân sự với đường cất hạ cánh, các hạng mục đèn tín hiệu, đài dẫn đường dùng chung cho quân sự và dân sự và các hạng mục khác…đến nay đã hoàn chỉnh.

Tại buổi làm việc chuẩn bị khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: “Từ nay đến ngày dự kiến tổ chức lễ khánh thành, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành địa phương có liên quan của tỉnh sẽ phối hợp giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Quân chủng Phòng không – Không quân”.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại sân bay.

Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc quan trọng về quốc phòng mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển cho hạng mục hàng không dân dụng, chấm dứt hành trình chờ đợi kéo dài suốt 10 năm.

Trở ngại lớn nhất của dự án hàng không dân dụng suốt một thập kỷ qua là mô hình đầu tư BOT chậm tiến độ và không còn phù hợp với quy hoạch đã điều chỉnh. Theo quy hoạch mới, sân bay Phan Thiết phải đạt cấp 4E (khai thác máy bay thân rộng, công suất 2 triệu hành khách/năm), trong khi dự án BOT trước đây chỉ được duyệt ở cấp 4C.

Dự án BOT nhiều trở ngại

Đặc biệt là việc UBND tỉnh đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư từ BOT sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật đầu tư, cùng với sự đồng ý phê duyệt danh mục công trình dùng chung tại sân bay Phan Thiết của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, là cú hích pháp lý quan trọng nhất.

Hệ thống đường băng sẽ được dùng chung.

Nút thắt cốt lõi nằm ở việc sử dụng lưỡng dụng các công trình quân sự đã đầu tư sẵn, bao gồm đường cất hạ cánh và các hạng mục hạ tầng khác. Việc này không chỉ tránh lãng phí nguồn lực quốc gia mà còn rút ngắn đáng kể thời gian triển khai hạng mục dân dụng. Thay vì đầu tư mới từ đầu, dự án tận dụng ngay đường băng đã hoàn thiện, đảm bảo ưu tiên quốc phòng đồng thời phục vụ kinh tế.

Sự "dùng chung lưỡng dụng" này là một quyết định chiến lược, không chỉ tiết kiệm hàng tỷ đồng kinh phí mà còn rút ngắn thời gian thi công, thể hiện sự tinh gọn, hiệu quả trong quản lý tài sản quốc gia.

Còn nhớ, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương đảng; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trước khi được Trung ương điều động giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao đổi với PLO cho biết, sân bay Phan Thiết là dự án quan trọng khởi động liên tục chứ không thể nói là tái khởi động như một số báo chí nêu.

Theo ông Nguyễn Hoài Anh, do dự án có nhiều lĩnh vực mới mẻ nên địa phương đã nỗ lực cùng các bộ ngành tháo gỡ từng nút thắt và hy vọng tới đây, sân bay này sẽ cùng sân bay Liên Khương tạo sự bổ trợ cho nhau đưa Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ…

Hạng mục quân sự đã hoàn tất.

Rõ ràng với sự “khởi động liên tục”, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội sở hữu 2 sân bay biến thành một lợi thế hiếm có, tạo nên một “song trục hàng không” hoàn hảo, nơi du khách có thể dễ dàng chuyển đổi giữa du lịch nghỉ dưỡng biển và du lịch sinh thái cao nguyên…

Cuối tháng 10-2025, HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân bay Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.

Chuyến bay dân dụng không còn xa

Đầu tháng 8-2025, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời đề xuất đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết.

Công ty kiến nghị cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ BOT sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật đầu tư; cho phép một số hạng mục tài sản công đặc biệt của sân bay Phan Thiết được sử dụng chung giữa quân sự và dân dụng, đảm bảo khai thác hiệu quả tài sản đã đầu tư…

Với việc hướng dẫn, đồng ý của Chính phủ; HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết, nút thắt quan trọng đã tháo gỡ, mở ra cơ sở pháp lý để sớm điều chỉnh chủ trương đầu tư, vượt qua nhiều thủ tục và khởi động hạng mục hàng không dân dụng sau đúng một thập kỷ khởi công, đã đến lúc sân bay Phan Thiết có thể tin giấc mơ về những chuyến bay dân dụng đầu tiên sẽ không còn xa.

Các hạng mục còn lại đang khẩn trương hoàn thành trong tháng 11-2025.

Với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm, Sân bay Phan Thiết sẽ trở thành "nam châm đầu tư" mạnh mẽ. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, sân bay sẽ giúp khu du lịch quốc gia Mũi Né vừa được phê duyệt nhanh chóng đạt đến tiềm năng, thu hút dòng khách quốc tế và cao cấp, vốn là phân khúc ưa chuộng sự tiện lợi và nhanh chóng của đường hàng không.

Phạm vi hưởng lợi trực tiếp không chỉ dừng lại ở Mũi Né mà còn mở rộng đến tổ hợp khu đô thị, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí Tà Cú – Bưng Thị – Sông Phan cách sân bay khoảng 30km. Khả năng kết nối nhanh chóng sẽ biến vùng đất này thành trung tâm kinh tế – du lịch mới, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn vào bất động sản, dịch vụ nghỉ dưỡng, thương mại, tạo ra hàng ngàn việc làm, cải thiện đáng kể đời sống người dân địa phương.

Từ đường lăn này, những chuyến bay dân dụng đầu tiên sẽ không còn xa.

Đặc biệt, sân bay với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm sẽ trở thành nam châm hút các nhà đầu tư bất động sản, dịch vụ nghỉ dưỡng, thương mại, tạo ra hàng ngàn việc làm, cải thiện đáng kể đời sống người dân địa phương.

Nếu tiến độ được giữ vững, dự kiến hạng mục dân dụng sẽ đi vào vận hành trong năm 2026, hình thành một trục giao thông hàng không mạnh mẽ, mở ra những cơ hội phát triển đột phá cho vùng đất này.