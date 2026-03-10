Lực lượng chức năng trực tiếp lái xe giường nằm để khảo sát độ an toàn 10/03/2026 17:45

(PLO)- Đoàn công tác của Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan sẽ trực tiếp lái xe, ghi nhận dữ liệu để đánh giá mức độ an toàn của xe giường nằm hai tầng.

Sáng 10-3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục Đường bộ Việt Nam triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải bằng xe giường nằm hai tầng.

Hoạt động khảo sát được thực hiện khi loại xe này lưu thông trên các tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 4E, Quốc lộ 4D và Quốc lộ 12.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết việc khảo sát nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc khẩn trương rà soát, xây dựng tiêu chuẩn và quy định đối với xe khách giường nằm hai tầng khi lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc, miền núi.

Theo kế hoạch, đoàn khảo sát gồm đại diện các đơn vị chuyên môn của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam; các chuyên gia, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội; cùng đại diện Sở Xây dựng và Công an các địa phương liên quan.

Hiện xe giường nằm bị cấm hoạt động trên tuyến đường cấp V, cấp VI. Ảnh: V.LONG

Để có cơ sở thực tiễn và khoa học cho việc đề xuất giải pháp an toàn, đoàn công tác sẽ khảo sát qua nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Lộ trình xuất phát từ Hà Nội, đi Phú Thọ (địa bàn Hòa Bình cũ), Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và quay trở lại Hà Nội. Chuyến khảo sát kéo dài trong 4 ngày liên tiếp.

Trong quá trình khảo sát, đoàn sẽ trực tiếp sử dụng xe khách giường nằm hai tầng để chạy thực tế trên các tuyến đường. Đồng thời, đoàn làm việc với cơ quan chức năng địa phương để thu thập thông tin về điều kiện hình học tuyến đường, hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông.

Các nội dung đánh giá gồm khả năng leo dốc, độ ổn định của thân xe khi vào cua, khoảng cách tránh xe, tầm nhìn của lái xe và mức độ rung lắc của phương tiện.

Bên cạnh đó, đoàn khảo sát sẽ sử dụng thiết bị định vị, máy đo tốc độ và camera hành trình để ghi lại toàn bộ quá trình thực nghiệm. Dữ liệu này sẽ phục vụ việc nghiên cứu, đánh giá và xác định các “điểm đen” hoặc vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi kết thúc chuyến khảo sát, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức hội thảo, tổng hợp kết quả và xây dựng báo cáo đánh giá. Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ đề xuất phương án quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn đối với loại hình xe khách giường nằm hai tầng trên các tuyến đường.

Cuối tháng 1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhận định xe khách giường nằm hai tầng về cơ bản phù hợp với hoạt động du lịch, vận chuyển trong đô thị hoặc trên các tuyến đường có địa hình bằng phẳng.

Đối với khu vực miền núi có địa hình phức tạp, nhiều đèo dốc, loại xe này không phù hợp để khai thác. Trường hợp cần thiết phải sử dụng thì phải có quy chuẩn riêng cho phương tiện cũng như quy chuẩn riêng đối với hạ tầng đường bộ.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành quy chuẩn đối với xe khách giường nằm hai tầng hoạt động ở khu vực miền núi. Quy chuẩn này bao gồm yêu cầu đối với phương tiện và điều kiện hạ tầng giao thông.

Sau khi quy chuẩn được ban hành, các phương tiện không đáp ứng yêu cầu sẽ không được phép hoạt động.