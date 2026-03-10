Đồng Nai thu phí trông giữ ô tô tại 4 bãi đậu xe công cộng 10/03/2026 11:01

(PLO)- Bốn bãi xe sẽ thực hiện thu phí trông giữ xe gồm công viên Biên Hùng, khu đất bệnh viện Trung Cao (cũ), khu đất dưới Tháp nước A42 và khu đất xưởng in Đồng Nai (cũ).

Bắt đầu từ ngày 9-3, phường Trấn Biên (Đồng Nai) chính thức triển khai dịch vụ thu phí trông giữ xe tại bốn bãi xe công cộng. Bốn bãi xe gồm: công viên Biên Hùng, khu đất bệnh viện Trung Cao (cũ), khu đất dưới Tháp nước A42 và khu đất xưởng in Đồng Nai (cũ).

Việc thu phí, UBND phường Trấn Biên giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích triển khai thu phí trực tiếp tại bốn bãi xe với mức giá 10 ngàn đồng/lượt/xe ô tô (ban ngày hoặc ban đêm) và 20 ngàn đồng/ngày đêm/xe ô tô.

Thời gian trông giữ xe ban ngày được tính từ 6 giờ sáng đến 22 giờ cùng ngày và ban đêm được tính từ 22 giờ đến trước 6 giờ sáng hôm sau.

Một bãi giữ xe công cộng trên đường Võ Thị Sáu tại khu đất bệnh viện Trung Cao (cũ). Ảnh: AX.

Giá dịch vụ được niêm yết công khai tại các bãi đậu xe với hình thức thu phí thủ công bằng giấy và thu tiền khi xe ra bãi.

Lãnh đạo UBND phường Trấn Biên cho biết, số tiền thu được sẽ được UBND phường sử dụng vào các chi trả như: trông coi, vận hành, bảo trì, an ninh trật tự. Địa phương cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Phần chênh lệch trong quá trình thu, chi sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Ngoài ra, phường Trấn Biên sẽ áp dụng miễn giá dịch vụ trông giữ xe ô tô cho các phương tiện thực hiện đưa đón học sinh tại các trường học nằm gần bãi xe khu đất dưới Tháp nước A42 và bãi xe khu đất bệnh viện Trung Cao (cũ) nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe khung giờ cao điểm học sinh tan học.

UBND phường Trấn Biên sẽ rà soát, thông báo chủ phương tiện khẩn trương di dời xe đậu lâu ngày ra khỏi khu vực bãi xe, sẽ thực hiện cưỡng chế nếu các phương tiện không chấp hành theo quy định.