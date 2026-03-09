Phân luồng xe khách, xe tải để giảm ùn tắc khu vực trung tâm Đà Lạt 09/03/2026 15:33

(PLO)- Lâm Đồng sẽ tổ chức phân luồng nhiều tuyến đường tại trung tâm Đà Lạt, hạn chế xe khách lớn và xe tải vào khu vực đông du khách nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo trật tự giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng và triển khai phương án phân luồng giao thông theo nhóm phương tiện trên địa bàn TP Đà Lạt (cũ).

Các phường ở khu vực Đà Lạt bàn giải pháp phân luồng, kích cầu du lịch khi sân bay đóng cửa. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo Sở Xây dựng, việc phân luồng được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và đánh giá thực tế của Phòng CSGT Công an tỉnh nhằm khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông tại khu vực trung tâm thành phố du lịch này.

Cụ thể, các đơn vị sẽ tổ chức cắm thêm nhiều biển báo, điều chỉnh một số biển báo hiện hữu và định hướng lộ trình di chuyển cho từng nhóm phương tiện như xe tải, xe tải nhỏ và xe khách trên 29 chỗ.

Xe tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên sẽ bị hạn chế vào khu vực trung tâm gồm các phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt và một phần phường Cam Ly – Đà Lạt. Thời gian cấm lưu thông trên các tuyến đường trung tâm được duy trì từ 6h đến 21h hằng ngày.

Đường Trần Quốc Toản chạy ven Hồ Xuân Hương. Ảnh: VÕ TÙNG

Ngoài ra, các phương tiện này được định hướng di chuyển theo các tuyến vành đai và trục đường như Trần Quý Cáp, Nguyễn Đình Chiểu, Sương Nguyệt Ánh, Nguyên Tử Lực, Mai Anh Đào, Xô Viết Nghệ Tĩnh hoặc tuyến ĐT725 – Vạn Thành – Hoàng Văn Thụ – đường vành đai Đà Lạt để tránh đi vào khu vực trung tâm.

Đối với xe tải từ 1,5 tấn trở lên, các phương tiện cũng sẽ bị hạn chế vào khu vực trung tâm Đà Lạt trong các khung giờ cao điểm nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên. Thời gian cấm từ 6h–8h, 10h–12h và 16h–18h.

Lực CSGT nỗ lực phân luồng, giảm kẹt xe cho nội đô Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức phân luồng đối với xe khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt) tại khu vực Khu Hòa Bình và một số tuyến đường trung tâm như Lê Đại Hành, Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ba Tháng Hai và Phan Bội Châu. Các xe khách lớn sẽ được định hướng di chuyển theo những lộ trình riêng để tránh ùn tắc tại khu vực vòng xoay chợ Đà Lạt và Hồ Xuân Hương.

Bà Trần Thị Vũ Loan - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương thông tin việc phân luồng giao thông khu vực trung tâm Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Việc phân luồng giao thông được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc tại khu vực trung tâm Đà Lạt, đặc biệt vào các dịp cao điểm du lịch và lễ hội, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông đô thị.