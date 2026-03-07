Lưu ý cho người dân muốn lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin xe máy điện 07/03/2026 16:39

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các địa phương tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên quan việc người dân, doanh nghiệp lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin xe máy điện.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi UBND các phường, xã, đặc khu và doanh nghiệp có nhu cầu để phối hợp, hướng dẫn tạo điều kiện giải quyết hồ sơ đề nghị lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin cho xe điện.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông điện tại TP, đặc biệt là xe máy điện, đang tăng nhanh. Trong đó, dự báo TP.HCM sẽ có khoảng 1,2 triệu xe máy điện, kéo theo nhu cầu phát triển trạm sạc, tủ đổi pin rất lớn, ước tính sẽ cần có hơn 25.000 trụ sạc.

Người dân TP.HCM có thể lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin xe máy điện.

Vì vậy, việc phát triển hạ tầng sạc điện là bước đi cần thiết để thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính tối thiểu 30% vào năm 2030 và đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) trước năm 2050.

Để đáp ứng nhu cầu này, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường xã, đặc khu tổ chức tuyên truyền đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, phát triển phương tiện xanh, sạch nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Qua đó hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin cho xe điện trong phạm vi ảnh hưởng khi công trình hoạt động, khai thác.

Theo Sở Xây dựng, hiện UBND TP.HCM đã có quy định về quản lý đường đô thị, đường xã, đường thôn trên địa bàn TP. Đơn vị được giao quản lý đường sẽ đồng thời quản lý vỉa hè trên tuyến đường đó.

Vì vậy, theo phạm vi quản lý, các địa phương sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên quan việc lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin cho xe điện theo thẩm quyền. Trường hợp công trình thuộc phạm vi đồng thời do Sở Xây dựng và UBND phường, xã quản lý, Sở Xây dựng sẽ là cơ quan chủ trì tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin.

Về việc đảm bảo quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện theo quy định và đúng chỉ đạo của UBND TP.HCM.