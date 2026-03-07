Lâm Đồng ráo riết rà soát 276 dự án tồn đọng trước thời hạn cuối cùng 07/03/2026 09:11

(PLO)- Lâm Đồng hiện vẫn còn 276 dự án tồn đọng chưa được cập nhật lên hệ thống và 83 dự án đã cập nhật nhưng cần rà soát lại để phân loại nhóm vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vừa ký công văn gửi đến các Phó Chủ tịch tỉnh, sở, ban, ngành, UBND các xã, phường yêu cầu tổng rà soát và cập nhật dữ liệu các dự án tồn đọng, gặp khó khăn, vướng mắc lên Hệ thống cơ sở dữ liệu 751.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Lâm Đồng ngày 3-3.

Chạy nước rút để gỡ vướng

Động thái này diễn ra ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026 và kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc trực tiếp với tỉnh hôm 3-3.

Theo thống kê, hiện vẫn còn tới 276 dự án chưa được cập nhật lên hệ thống và 83 dự án đã cập nhật nhưng cần rà soát lại để phân loại nhóm vướng mắc. Các nhóm này bao gồm: dự án thuộc diện thanh tra chuyên đề, dự án đã có bản án, kết luận thanh tra, dự án vướng mắc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng, bộ ngành và dự án thuộc thẩm quyền địa phương.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh mốc thời gian mà các đơn vị phải báo cáo về UBND tỉnh chậm nhất ngày 9-3-2026 và Sở Tài chính phải tham mưu để cập nhật đầy đủ thông tin về Bộ Tài chính chậm nhất ngày 11-3-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo về các dự án tồn đọng, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Văn bản lưu ý: “Đây là cơ hội cuối cùng để cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 làm cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh, đóng góp trực tiếp vào nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số của tỉnh”.

Chủ tịch tỉnh cũng cảnh báo nghiêm khắc: Các đơn vị không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Sự quyết liệt này cho thấy Lâm Đồng không còn đường lùi trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đầu tư cho tăng trưởng.

Sai phạm tại Sân golf Đồi Cù và Dinh I

Trong số hàng trăm dự án cần tháo gỡ, công văn của Chủ tịch UBND tỉnh nêu đích danh 2 dự án sai phạm nổi cộm, có tính chất phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc của các bộ ngành Trung ương là dự án sân golf Đồi Cù và dự án King Palace (Dinh I).

Sân golf Đồi Cù.

Dự án Sân golf Đồi Cù Đà Lạt Palace có tổng vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng đang đối mặt với hàng loạt vi phạm nghiêm trọng đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ trong Thông báo số 725-TB/UBKTTW ngày 12-8-2024. Dù đã khắc phục được 4/7 nội dung, nhưng 3 vướng mắc cốt lõi vẫn đang khiến dự án tiến thoái lưỡng nan.

Cụ thể vi phạm vùng di tích và đất rừng khi địa phương cho phép bổ sung tòa nhà câu lạc bộ Golf thuộc phạm vi di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hồ Xuân Hương nhưng không xin ý kiến Bộ VHTT&DL; xây dựng công trình trên diện tích đất rừng phòng hộ (5.629 m2) mục đích cấm sử dụng cho sân golf và chiều cao công trình vượt chỉ tiêu quy hoạch.

Chủ đầu tư xây dựng công trình quy mô lớn không giấy phép, sai giấy phép xây dựng. Đáng chú ý, năm 2024, UBND TP Đà Lạt ra 2 quyết định xử phạt nhưng lại cho phép chủ đầu tư lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng khi công trình này thuộc trường hợp buộc phải tháo dỡ.

Xác định đơn giá thuê đất hàng năm không có căn cứ, nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Tỉnh kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ VHTT&DL hướng dẫn rõ liệu sân golf Đồi Cù và tòa nhà CLB Golf có liên quan đến Khu vực II di tích hay không. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ VHTT&DL phải phối hợp với tỉnh xác định rõ ranh giới dự án. Nếu xác định nằm trong vùng di sản và buộc phải tháo dỡ thì trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý nhà nước.

Tỉnh Lâm Đồng sẽ làm việc với Bộ VHTT&DL để xác định vùng bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương có bị chồng lấn hay không.

UBND tỉnh giao Sở VHTT&DL tham mưu UBND tỉnh văn bản đăng ký làm việc với Bộ VHTT&DL trong khoảng thời gian từ ngày 9-3-2026 đến ngày 11-3-2026 về xác định vùng bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương để làm cơ sở pháp lý giải quyết vướng mắc của dự án.

Dự án King Palace (Dinh I) có tổng vốn đầu tư 700 tỉ đồng. Thanh tra Chính phủ có kết luận yêu cầu: Chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án do có vi phạm pháp luật đất đai và đầu tư. Tuy nhiên, kết luận cũng mở ra một hướng xử lý là nếu chủ đầu tư (Công ty Hoàn Cầu) có nhu cầu, có thể cho thuê lại theo giá và quy định mới, tránh thất thu ngân sách.

Dinh 1 Đà Lạt.

Theo UBND tỉnh, trong thời gian cho thuê (theo hợp đồng đến năm 2064), Công ty Hoàn Cầu đã đầu tư nâng cấp, khai thác kinh doanh và góp phần giữ gìn, bảo quản tài sản nhà nước tại Dinh I.

Để giải quyết bài toán hài hòa lợi ích, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Trung ương xem xét, chấp thuận trường hợp này là “cho thuê nhà không thông qua đấu giá” và hiện đã giao Sở Tài chính thống nhất phương án thu hồi để tổ chức đấu thầu theo quy định.