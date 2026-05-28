Yêu cầu rà soát quy định xe bán tải bị xem là xe tải trong tổ chức giao thông 28/05/2026 15:11

(PLO)- Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị rà soát quy định liên quan xe bán tải pickup cabin kép sau khi nhiều địa phương áp dụng chưa thống nhất, gây vướng mắc trong phân luồng và hạn chế lưu thông.

Bộ Xây dựng vừa có thông báo kết luận sau buổi làm việc với Công ty TNHH Ford Việt Nam liên quan các vướng mắc trong quy định tổ chức giao thông đối với xe bán tải pickup cabin kép.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua doanh nghiệp phản ánh nhiều bất cập khi một số dòng xe bán tải bị xem là xe tải trong tổ chức giao thông tại nhiều địa phương. Điều này dẫn đến việc áp dụng biển báo, phân luồng và hạn chế lưu thông chưa thống nhất.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội để tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành quyết định tháo gỡ một số vướng mắc trên địa bàn.

Cùng với đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã làm việc với Ford Việt Nam và các đơn vị liên quan. Sau buổi làm việc, cơ quan này đã có văn bản gửi các cơ quan quản lý đường bộ trên cả nước, đề nghị rà soát và hướng dẫn tổ chức giao thông phù hợp đối với xe bán tải.

Theo pháp luật hiện hành, địa phương có thể đặt biển cấm xe tải và có thể được hiểu là cấm cả xe bán tải. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, các hướng dẫn hiện nay mới chỉ giải quyết bước đầu. Thực tế vẫn còn nhiều cách hiểu và cách áp dụng khác nhau giữa các địa phương liên quan việc phân loại xe, lắp đặt biển báo và tổ chức giao thông.

Bộ Xây dựng cho rằng các kiến nghị của doanh nghiệp cần tiếp tục được nghiên cứu khách quan, đúng quy định và thẩm quyền. Việc xử lý phải hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Từ đó, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát các quy chuẩn, thông tư liên quan như QCVN 41:2024 và Thông tư 53/2024.

Các đơn vị được yêu cầu đánh giá hiệu quả triển khai các hướng dẫn đã ban hành, đồng thời làm rõ những nội dung đã xử lý được và các vấn đề còn vướng mắc trong thực tế.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu nghiên cứu lại quá trình áp dụng các quy định trước đây về tổ chức giao thông, phân loại phương tiện và kiểm định đối với xe bán tải pickup cabin kép.

Cơ quan quản lý sẽ chủ động trao đổi với các doanh nghiệp sản xuất ô tô, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cùng các đơn vị liên quan để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Trường hợp cần thiết, Bộ Xây dựng sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung QCVN 41:2024 hoặc Thông tư 53/2024 nhằm tránh phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện. Việc sửa đổi phải bảo đảm thống nhất, khả thi, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Đầu năm 2026, Hà Nội từng ban hành quyết định tổ chức giao thông, trong đó xe tải, gồm cả xe bán tải, bị hạn chế lưu thông trong nội đô theo khung giờ.

Việc cấm xe bán tải được căn cứ theo Thông tư 53/2024/TT-BGTVT về phân loại phương tiện. Theo thông tư này, xe bán tải pickup cabin kép được xem là xe tải trong tổ chức giao thông. Quy định đã gây nhiều ý kiến phản ứng và sau đó Hà Nội đã bỏ nội dung hạn chế này.

Trong văn bản gửi Bộ Xây dựng và Chính phủ, Ford Việt Nam cho rằng cần sửa đổi quy định pháp luật theo hướng kế thừa QCVN 41:2019 của Bộ GTVT, nay là Bộ Xây dựng. Quy chuẩn này đã hết hiệu lực từ ngày 1-1-2025.

Theo QCVN 41:2019, ô tô tải pickup chở hàng cabin kép có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông dưới 3,5 tấn được tổ chức lưu thông như ô tô con.

Doanh nghiệp cho rằng đề xuất này phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng xe bán tải hiện nay, đồng thời bảo đảm tính kế thừa của chính sách quản lý đã được áp dụng ổn định trong suốt 13 năm qua. Còn để như hiện nay các địa phương có thể vận dụng cấm xe tải và cấm luôn xe bán tải.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ chỉ giao Bộ Xây dựng quy định về hệ thống biển báo hiệu đường bộ và phân loại giao thông đường bộ, không giao quy định về tổ chức giao thông như trước đây. Vì vậy, QCVN 41:2024 và Thông tư 53/2024 được ban hành theo đúng thẩm quyền hiện hành và các văn bản này không đề cập đến việc coi dòng xe bán tải là xe con trong tổ chức giao thông như trước.