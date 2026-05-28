Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nút giao còn lại của cao tốc Cần Thơ - Cà Mau 28/05/2026 14:34

(PLO)- Chủ đầu tư dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và các đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thiện 6 nút giao còn lại để đảm bảo kết nối giao thông đồng bộ cho toàn dự án.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính gần 111km, được chia làm hai dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Dự án có quy mô bốn làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỉ đồng, do BQL dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính gần 111 km và gần 26 km tuyến nối, đi qua địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau. Ảnh: CHÂU ANH

Dự án khởi công ngày 1-1-2023, hoàn thành và đưa vào sử dụng đoạn Cần Thơ - Hậu Giang từ ngày 22-12-2025. Sau đó, ngày 19-1-2026 đưa vào khai thác tạm đoạn Hậu Giang - Cà Mau để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026 của người dân.

Đến ngày 16-3, đoạn Hậu Giang - Cà Mau tạm dừng khai thác để tiếp tục thi công hoàn thiện. Đến trưa 29-4, đoạn tuyến này đã cơ bản đảm bảo điều kiện an toàn khai thác, chính thức đưa vào khai thác cho đến nay.

Hiện nay, chủ đầu tư và các đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực hoàn thiện toàn bộ hạng mục còn lại gồm các tuyến nối, đường gom dân sinh và nút giao, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ tuyến nối trước ngày 31-12-2026.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng cộng 9 nút giao. Đến thời điểm này đã hoàn thành đưa vào sử dụng 3 nút giao gồm IC2 (tại TP Cần Thơ), IC5 (đoạn giữa hai dự án thành phần) và IC12 (tại Cà Mau).

Nút giao IC3 giao với Quốc lộ 1 và Quốc lộ 61C được mong chờ sớm hoàn thành để di chuyển thuận tiện hơn, không phải đi vòng như hiện nay. Ảnh: CHÂU ANH

“Các nút giao còn lại hiện đã cơ bản hoàn thành gia tải, phấn đấu hoàn thành nút giao IC3, IC6, IC10 trước ngày 30-6, hoàn thành nút giao IC4 trước ngày 30-7 và hai nút giao IC8, IC9 trước ngày 30-9. Cạnh đó, phấn đấu hoàn thành, đưa vào hoạt động trạm cân, trạm thu phí ở nút giao IC2, IC12 trước 30-7” - chủ đầu tư đề ra mục tiêu.

Theo BQL dự án Mỹ Thuận, để hoàn thành các hạng mục còn lại theo đúng tiến độ đề ra thì nhu cầu vật liệu để thi công là vấn đề rất cấp thiết.

Cụ thể, các hạng mục cần khoảng 250.000m3 cát và 400.000m3 đá các loại. Để giải quyết vấn đề này, chủ đầu tư kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh An Giang hỗ trợ tháo gỡ.

Anh Phạm Hồng Quân (ngụ TP Cần Thơ) chia sẻ từ khi cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đưa vào hoạt động, việc di chuyển từ TP.HCM đi Cà Mau thuận tiện hơn, nhanh hơn. Tuy nhiên hiện nay, khi đi vào cao tốc tại nút giao IC2, từ cầu Cần Thơ các tài xế phải di chuyển trên Quốc lộ Nam Sông Hậu.

Trong đó có một đoạn thuộc phường Hưng Phú khá đông phương tiện, hay xảy ra tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm. Do đó, nếu nút giao vào cao tốc IC3 (đoạn giao với Quốc lộ 1 và Quốc lộ 61C) hoàn thành thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

“Nếu nút giao IC3 hoàn thành đưa vào sử dụng, sau khi qua cầu Cần Thơ, phương tiện đi thẳng theo đường dẫn cầu Cần Thơ rồi rẽ vào cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Tiện lợi và nhanh hơn rất nhiều so với hiện nay” - anh Quân bày tỏ.