CSGT TP Cần Thơ lập chốt xử lý xe máy đi ngược chiều bất chấp biển cấm

CHÂU ANH

(PLO)- Dù có biển cấm và lực lượng CSGT thường xuyên lập chốt xử lý nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp đi ngược chiều với đủ loại lý do.

Điều khiển phương tiện đi ngược chiều của đường một chiều, hoặc đi ngược chiều trên đường có biển cấm là một trong những lỗi phổ biến của người tham gia giao thông. Hành vi vi phạm này cũng rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác.
Để lập lại trật tự, an toàn giao thông, duy trì thói quen tham gia giao thông văn minh, đúng quy định, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ﻿ đã nhiều lần lập chốt xử lý hành vi vi phạm này. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, người điều khiển xe máy lại vi phạm.
Video: Xe máy đi ngược chiều tại khu vực đường dân sinh hai bên cầu Quang Trung, TP Cần Thơ
Đơn cử tại đường dân sinh hai bên cầu Quang Trung, dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm nhưng các phương tiện vẫn thản nhiên lưu thông bất chấp quy định﻿. Một người dân ngụ phường Tân An (TP Cần Thơ﻿) kể việc xe máy chạy ngược chiều ở khu vực này là chuyện không lạ. Dù lực lượng CSGT đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt nhưng khi không có CSGT là người điều khiển phương tiện lại tái phạm.
“Xe máy đi ngược chiều rất nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm. Tôi từng nhắc một người chạy ngược chiều và bị lớn tiếng lại. Nếu thấy CSGT, họ nhanh chóng quay đầu đi đường khác” - một người dân chia sẻ.
Rất nhiều trường hợp khi thấy lực lượng CSGT lập chốt xử lý đã quay xe đi hướng khác.
Cũng có những chủ xe dù thấy lực lượng CSGT, nhưng vẫn vô tư lưu thông vì "không biết chạy như vậy là vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông﻿".
Cùng đi với tổ công tác Đội CSGT số 1 thuộc phòng CSGT Công an TP Cần Thơ, chỉ chưa đến một tiếng đồng hồ, PV ghi nhận có hàng chục trường hợp xe máy đi ngược chiều tại khu vực đường dân sinh cầu Quang Trung đoạn thuộc phường Ninh Kiều.
Khi được lực lượng làm nhiệm vụ thông báo lỗi, người vi phạm đã đưa ra hàng loạt lý do, như: đi theo xe phía trước, nhà ở gần đây; thậm chí có người còn chưa biết lưu thông như vậy là vi phạm. Với các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT﻿ đã lập biên bản vi phạm, đồng thời nhắc nhở, yêu cầu cam kết không tái phạm để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác.

Theo điểm a khoản 7 và điểm a khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP:

- Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” bị xử phạt hành chính với số tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

- Cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

