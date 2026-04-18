CSGT TP Cần Thơ lập chốt xử lý xe máy đi ngược chiều bất chấp biển cấm

(PLO)- Dù có biển cấm và lực lượng CSGT thường xuyên lập chốt xử lý nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp đi ngược chiều với đủ loại lý do.
Điều khiển phương tiện đi ngược chiều của đường một chiều, hoặc đi ngược chiều trên đường có biển cấm là một trong những lỗi phổ biến của người tham gia giao thông. Hành vi vi phạm này cũng rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác.
Theo điểm a khoản 7 và điểm a khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP:
- Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” bị xử phạt hành chính với số tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.
- Cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.