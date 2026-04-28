Chính thức khai thác toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau từ trưa 29-4

Tối 28-4, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) thông báo chính thức thông xe tuyến chính dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Đơn vị này cho biết sau thời gian tạm dừng lưu thông để hoàn thiện, đến nay các hạng mục trên tuyến chính đã cơ bản đảm bảo điều kiện an toàn khai thác. Sau khi báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan thẩm quyền, dự án sẽ được đưa vào khai thác từ 11 giờ 30 ngày 29-4.
Như vậy, cùng với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, toàn bộ tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với chiều dài gần 111 km đã được khai thác toàn tuyến.
Hướng lưu thông cụ thể như sau:
Tại TP Cần Thơ: Các phương tiện di chuyển về hướng Cảng Cái Cui (phường Cái Răng). Khi đến vòng xoay vào cảng, phương tiện rẽ phải vào tuyến nối tại nút giao IC2 để vào cao tốc.
Tại tỉnh Cà Mau: Phương tiện đi vào đường Hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), đến nút giao IC12 thì rẽ vào cao tốc. Trường hợp đi từ An Giang, phương tiện cũng di chuyển trên đường Xuyên Á rồi rẽ vào cao tốc tại nút giao IC12.
Tại tỉnh Hậu Giang cũ: Phương tiện vào cao tốc tại nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) thông qua các tuyến nhánh. Phương tiện trên cao tốc cũng có thể ra Quốc lộ 61, Quốc lộ 61B tại nút giao này.
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lưu ý các phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc phải tuân thủ tốc độ tối đa 80 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ.
Các đối tượng không được phép lưu thông trên cao tốc gồm: Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và các loại xe tương tự; xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính gần 111 km và gần 26 km tuyến nối; đi qua địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau.
Dự án có điểm đầu thuộc địa phận phường Cái Răng (TP Cần Thơ), điểm cuối giao với đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau).
Ngày 22-12-2025, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, chiều dài hơn 37km chính thức đưa vào khai thác. Đến ngày 19-1-2026, đoạn Hậu Giang - Cà Mau chính thức đưa vào khai thác tạm dịp Tết Nguyên đán 2026 để phục vụ đi lại của người dân.
Ngày 16-3-2026, đoạn Hậu Giang - Cà Mau tạm dừng khai thác vì trên tuyến còn một số hạng mục phụ trợ cần tiếp tục thi công hoàn thiện, như rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng…