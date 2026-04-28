Chính thức khai thác toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau từ trưa 29-4 28/04/2026 20:42

(PLO)- Sau thời gian tạm dừng để hoàn thiện, toàn bộ 111km tuyến chính cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ chính thức thông xe từ 11 giờ 30 ngày 29-4, rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Thơ đi Cà Mau.

Tối 28-4, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) thông báo chính thức thông xe tuyến chính dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Đơn vị này cho biết sau thời gian tạm dừng lưu thông để hoàn thiện, đến nay các hạng mục trên tuyến chính đã cơ bản đảm bảo điều kiện an toàn khai thác. Sau khi báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan thẩm quyền, dự án sẽ được đưa vào khai thác từ 11 giờ 30 ngày 29-4.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau chính thức đưa vào khai thác từ trưa 29-4 sau thời gian tạm đóng để hoàn thiện đảm bảo điều kiện an toàn khai thác. Ảnh: CHÂU ANH

Như vậy, cùng với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, toàn bộ tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với chiều dài gần 111 km đã được khai thác toàn tuyến.

Hướng lưu thông cụ thể như sau:

Tại TP Cần Thơ: Các phương tiện di chuyển về hướng Cảng Cái Cui (phường Cái Răng). Khi đến vòng xoay vào cảng, phương tiện rẽ phải vào tuyến nối tại nút giao IC2 để vào cao tốc.

Tại tỉnh Cà Mau: Phương tiện đi vào đường Hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), đến nút giao IC12 thì rẽ vào cao tốc. Trường hợp đi từ An Giang, phương tiện cũng di chuyển trên đường Xuyên Á rồi rẽ vào cao tốc tại nút giao IC12.

Tại tỉnh Hậu Giang cũ: Phương tiện vào cao tốc tại nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) thông qua các tuyến nhánh. Phương tiện trên cao tốc cũng có thể ra Quốc lộ 61, Quốc lộ 61B tại nút giao này.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lưu ý các phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc phải tuân thủ tốc độ tối đa 80 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ.

Các đối tượng không được phép lưu thông trên cao tốc gồm: Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và các loại xe tương tự; xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định.