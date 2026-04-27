Sân bay Phan Thiết cất cánh và một thập kỷ khát vọng 27/04/2026 15:09

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng thể hiện quyết tâm rất cao khi đặt mốc thời gian khắt khe hoàn thành dự án sân bay Phan Thiết trong 12 tháng.

Sáng nay 27-4, Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết thuộc Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết tại Mũi Né, (Lâm Đồng) sau đúng một thập kỷ chờ đợi.

Các đại biểu nhấn nút khởi công hạng mục hàng không dân dụng cảng hàng không Phan Thiết.

Dự án mang tầm chiến lược

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng, bao gồm nhà ga hành khách rộng 16.000 – 18.000 m², tháp kiểm soát không lưu cao 45 m cùng hệ thống sân đỗ, đường lăn đồng bộ theo tiêu chuẩn 4E.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã thể hiện quyết tâm rất cao khi đặt ra mốc thời gian khắt khe: 12 tháng để thi công xây dựng.

Xe cơ giới chuẩn bị làm lễ khởi công.

Trong các đại biểu tham dự lễ khởi công hôm nay có ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận), người có rất nhiều năm tâm huyết theo sát, thúc đẩy dự án này.

Ông Nguyễn Hoài Anh (trái) và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh có mặt tại lễ khởi công.

Đáng chú ý, hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết được khởi công chỉ sau vài ngày nơi đây vừa long trọng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Bình Thuận. Sau hơn 50 năm, từ vùng đất khô cằn, thiếu ăn, Bình Thuận nay là Lâm Đồng đã viết nên một câu chuyện phát triển bằng mồ hôi, nước mắt và cả khát vọng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng mang tầm chiến lược, có vai trò kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế, tạo động lực lan tỏa cho khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khởi công.

Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng, là điểm khởi đầu cho chặng đường mới. Tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương liên quan, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai thông suốt, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Mười cũng đề nghị nhà đầu tư phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường; phấn đấu hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất để đưa vào khai thác.

Cảng hàng không Phan Thiết được xem là "dự án nền" của Sun Group tại khu vực Bình Thuận.

Sự cộng hưởng giá trị từ chuỗi dự án được đầu tư bài bản

Còn nhớ, từ cuối năm 2022 đầu năm 2023, Tập đoàn Sun Group đã bắt đầu đến tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) để nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

Doanh nghiệp này đã và đang mang đến một tư duy quy hoạch tích hợp, góp phần xây dựng Bình Thuận bằng hệ sinh thái khổng lồ trên diện tích hơn 21.500 ha.

Các dự án này trải dài từ hạ tầng giao thông, khu đô thị đến du lịch sinh thái rừng và biển được đánh giá sẽ thay đổi toàn bộ diện mạo đô thị phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Với hơn 20 dự án trải dài từ đô thị sân bay, du lịch, Sun Group đang áp dụng công thức thành công từ Phú Quốc: Sự cộng hưởng. Thay vì đầu tư riêng lẻ, manh mún, các phân khu từ Phan Rí Cửa, Hòa Thắng, Bàu Trắng đến Hàm Tiến – Mũi Né được kết nối bằng trục giao thông đồng bộ, biến những vùng đất khô cằn thành các đô thị biển, đô thị sân bay và sân golf đẳng cấp quốc tế nối liền với Tà Cú, Bưng Thị.

Đây chính là bước chuyển mình từ khai thác tài nguyên thô sang kinh tế trải nghiệm cao cấp.

Tổ hợp dự án Tà Cú - Bưng Thị- Sông Phan có tổng mức đầu tư lên đến 1 tỉ USD.

Việc tập đoàn này đầu tư hạ tầng sân bay làm "dự án nền" là một nước đi chiến lược nhằm giải quyết bài toán điểm nghẽn. Khi thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế lớn và quốc tế được rút ngắn, giá trị bất động sản và dịch vụ tại đây sẽ thiết lập một mặt bằng mới.

Sự xuất hiện của các tổ hợp đô thị sẽ tạo ra một lực hút dân cư chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ thuần túy du lịch sang kinh tế đô thị đa ngành.