Xin phép xây nhà bị yêu cầu thêm giấy tờ, Bộ Xây dựng nói không có quy định 05/06/2026 17:10

(PLO)- Một công dân phản ánh bị yêu cầu bổ sung nhiều loại hồ sơ khi xin giấy phép xây nhà ở nông thôn. Bộ Xây dựng cho biết pháp luật hiện hành không quy định phải nộp các giấy tờ như phản ánh.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Hương Giang phản ánh việc xin giấy phép xây dựng nhà ở gặp nhiều khó khăn do bị yêu cầu bổ sung nhiều loại giấy tờ.

Theo phản ánh, bà dự định xây nhà ở riêng lẻ diện tích 86,4 m², cao 3 tầng trên thửa đất ở nông thôn đứng tên mình. Dù đã nộp đầy đủ hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhưng UBND cấp xã tiếp tục yêu cầu bổ sung bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty thiết kế.

Trước đó, bà cũng từng được yêu cầu bổ sung hồ sơ liên quan đến năng lực công ty và chứng chỉ thiết kế.

Người dân cho rằng việc xây một căn nhà nhỏ để ở nhưng phải thực hiện nhiều thủ tục, phát sinh chi phí lớn, trong đó có chi phí thuê thiết kế lên tới gần 80 triệu đồng. Người dân băn khoăn nếu việc xin giấy phép xây dựng bắt buộc phải có bản thiết kế thì các hộ có điều kiện kinh tế khó khăn sẽ gặp nhiều trở ngại.

Từ ngày 1-7, quy định mới về quản lý xây dựng cho phép miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn dưới 500m².



Từ đó, người dân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trường hợp xây nhà ở riêng lẻ 3 tầng thì cần những giấy tờ gì để được cấp giấy phép xây dựng.

Trả lời nội dung này, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) dẫn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định 06/2021.

Theo đó, với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân dưới 7 tầng hoặc có một tầng hầm thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện, trừ trường hợp nhà ở không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 250 m² hoặc dưới 3 tầng hoặc chiều cao dưới 12 m. Với các trường hợp này, chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế công trình.

Bộ Xây dựng đề nghị người dân thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ, Bộ Xây dựng cho biết nội dung này được quy định tại khoản 1 Điều 95 Luật Xây dựng 2014 và Điều 58 Nghị định 175/2024.

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật hiện hành không quy định người dân phải nộp các giấy tờ như “bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế”, “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty”, “năng lực công ty” hay “chứng chỉ thiết kế” như phản ánh.