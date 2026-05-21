Từ 1-7, thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ còn 7 ngày 21/05/2026 15:18

(PLO)- Từ ngày 1-7, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng sẽ được rút ngắn đáng kể.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.18/2026 về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc giảm mạnh thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo nghị quyết, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét để cấp mới giấy phép xây dựng trong thời hạn 10 ngày. Quy định hiện hành cho phép thời gian giải quyết lên tới 20 ngày.

Đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng, thời gian xử lý cũng giảm còn 9 ngày làm việc, thay vì 30 ngày như hiện nay.

Việc cấp mới giấy phép xây dựng tới đây giảm 50% so với quy định hiện hành. Ảnh: V.LONG

Đáng chú ý nhất là thủ tục cấp và điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Theo quy định mới, thời gian giải quyết chỉ còn 7 ngày, giảm một nửa so với mức 15 ngày hiện hành.

Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7.

Theo ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng.

Trong đó, Bộ đề xuất quy định rõ thẩm quyền cấp phép của từng cơ quan như UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và Sở Xây dựng. Việc này nhằm tránh chồng chéo trong quá trình giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Theo đề xuất, người dân xin giấy phép xây dựng chỉ cần nộp một bộ hồ sơ điện tử thay vì phải nộp hai bộ hồ sơ giấy như hiện nay. Cơ quan quản lý cũng sẽ không yêu cầu người dân nộp lại những giấy tờ đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia, như giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Theo Bộ Xây dựng, nếu áp dụng đồng bộ các giải pháp mới, thời gian cấp phép xây dựng có thể giảm khoảng 50% so với hiện nay, còn khoảng 7-10 ngày tùy loại công trình.

Việc các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-7, cùng thời điểm Luật Xây dựng 2025 được áp dụng, được kỳ vọng sẽ giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép xây dựng diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.