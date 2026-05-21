Dự án tỉ đô được đầu tư dồn dập, 1 phường ở Lâm Đồng xin tăng cường nhân sự 21/05/2026 11:33

(PLO)- Tại phường Bình Thuận hiện đang có nhiều dự án tỉ đô được đầu tư và địa phương này đề nghị tăng cường khẩn cấp công chức chuyên môn.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gởi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng chuyển kiến nghị của UBND phường Bình Thuận về việc xin tăng cường nhân sự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Lý do là vì phường hiện có hàng loạt dự án với tổng mức đầu tư hàng tỉ đô đã và đang triển khai.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo phường Bình Thuận và các đơn vị liên quan khảo sát công trình chung cư Sông Cà Ty.

Theo đó, UBND phường Bình Thuận kiến nghị tăng cường 3 công chức có chuyên môn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn, thời gian từ tháng 5 đến hết năm 2026.

Căn cứ các quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Sở Nội vụ chuyển đề nghị đến hai Sở trên để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và điều kiện thực tế của đơn vị.

Ga đường sắt tốc độ cao, dự án tỉ đô đặt trên địa bàn phường Bình Thuận.

Theo UBND phường Bình Thuận, sau ngày 1-7-2025, phường Bình Thuận là một trong những địa bàn có nhiều dự án trọng điểm đang và dự kiến triển khai thi công trong năm 2026.

Cụ thể là ba dự án vừa thi công, vừa giải phóng mặt bằng (GPMB) gồm: Cầu Văn Thánh (225 tỉ đồng); chung cư Sông Cà Ty (798 tỉ đồng); khu tái định cư tại phường Bình Thuận (78 tỉ đồng).

Chung cư Sông Cà Ty.

Bốn dự án dự kiến triển khai trong năm 2026 gồm dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (đoạn qua phường dài khoảng 4,2 km), diện tích thu hồi đất là 25 ha; đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường (4.712 tỉ đồng), diện tích thu hồi đất là 242 ha; khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn (463 tỉ đồng), diện tích thu hồi đất là 4,89 ha; khu tái định cư Hàm Hiệp, diện tích thu hồi đất 22,26 ha.

Trong khi đó, những tồn tại lịch sử về quản lý đất đai, trật tự xây dựng đang là khó khăn lớn đối với địa phương trong việc bảo đảm tiến độ GPMB theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đơn cử như tại dự án Chung cư Sông Cà Ty và Cầu Văn Thánh, tình trạng mua bán đất nông nghiệp bằng giấy tay, xây dựng nhà trái phép gây khó khăn, tốn nhiều thời gian trong việc xác minh nguồn gốc đất, lập hồ sơ và áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Nhiều hộ dân lại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chỉ có một căn nhà duy nhất; hay việc quản lý lỏng lẻo đất công ích 5% trong phạm vi GPMB các dự án dự kiến triển khai trong năm 2026.

Phối cảnh cầu Văn Thánh.

Hiện nay, phường Bình Thuận đã được bố trí đủ biên chế (53 biên chế), nhưng do đặc thù của địa phương có nhiều dự án và còn nhiều tồn tại phức tạp, đồng thời, các công chức quản lý đất đai tại phường chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Do đó, UBND phường kiến nghị tăng cường 3 công chức có chuyên môn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn phường nhằm giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh và quốc gia.