Đôn đốc liên tục, vì sao dự án Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng vẫn chậm tiến độ? 20/05/2026 07:53

(PLO)- Dự án Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng bị Chủ tịch UBND TP điểm tên chậm tiến độ, chủ đầu tư và nhà thầu đã có những lý giải về mặt nguyên nhân.

Như PLO đã thông tin, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, vừa yêu cầu Sở Xây dựng có biện pháp đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14B.

Liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn – Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 thực hiện gói thầu xây lắp tại dự án này. Dự án đã được gia hạn tiến độ đến tháng 9-2026, tuy nhiên sản lượng thi công của nhà thầu hiện chưa được 50%. Giá trị gói thầu này hơn 481 tỉ đồng.

Máy móc thi công tại công trường dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14B. Ảnh: PV

Yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ

Theo tìm hiểu, tại cuộc họp ngày 18-5, lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng phổ biến kết luận của Chủ tịch UBND TP đến với nhà thầu. Trong đó, nêu rõ phải đánh giá lại năng lực nhà thầu để có giải pháp đảm bảo tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước tháng 9-2026.

Chủ đầu tư đã yêu cầu tư vấn quản lý dự án liên tục đôn đốc, phối hợp các bên liên quan đảm bảo hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu muộn nhất ngày 30-5.

Về công tác điều chỉnh thiết kế, các bộ phận chuyên môn đẩy nhanh việc phê duyệt tất cả các điều chỉnh thiết kế, dự toán đính kèm đảm bảo đủ điều kiện ký phụ lục hợp đồng các hạng mục phát sinh cho nhà thầu trước 31-5.

Trao đổi với PLO, ông Lương Thạch Vỹ, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, giải thích không phải Chủ tịch TP yêu cầu xử lý nhà thầu mà yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ; nếu không thực hiện được thì mới xử lý.

Theo ông Vỹ, thời gian qua, tình hình thi công dự án có một số khó khăn về vật liệu nên chậm tiến độ. Thời gian gần đây công tác thi công đã tốt hơn.

“Chủ tịch UBND TP chỉ đạo một mặt giải quyết khó khăn vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, một mặt yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ và tăng cường lực lượng đáp ứng tiến độ. Hiện nhà thầu đã cam kết và đã huy động lực lượng tăng cường trên công trường”- ông Vỹ thông tin.

Theo ông Vỹ, Sở Xây dựng đã tham mưu đề xuất UBND TP Đà Nẵng giải quyết khó khăn về vật liệu đá vì nguồn đá trên thị trường đang khan hiếm. Sở này cũng đề nghị chính quyền xã Hòa Tiến tập trung giải phóng xong mặt bằng.

Máy móc thiết bị của CIENCO4 thi công trên công trường vào ban đêm. Ảnh: PV

Nhà thầu: Mặt bằng trượt tiến độ, lỡ thời điểm vàng

Sau khi PLO đăng tải thông tin dự án Quốc lộ 14B bị điểm tên chậm tiến độ, nhà thầu thi công dự án- đại diện Tập đoàn CIENCO4 cho rằng những nỗ lực trên công trường không thể đưa tiến độ chung của liên danh nhà thầu đạt được yêu cầu. Ngoài những ý kiến mà chủ đầu tư đưa ra, nguyên nhân lớn nhất là do mặt bằng bàn giao chậm, nguồn vật liệu địa phương gặp khó.

Theo đại diện Tập đoàn CIENCO4, hiện đã cuối tháng 5, các kỹ sư, công nhân của nhà thầu này tại dự án vẫn như ngồi trên lửa khi thời gian còn lại không còn nhiều, công trường vẫn đối diện quá nhiều khó khăn.

CIENCO4 đảm nhận thi công hơn 2 km trên tổng chiều dài gần 8 km của dự án, với hợp đồng ký kết thực hiện từ tháng 12-2023 đến 5-2025. Trong quá trình thi công cấu phần của mình, tập đoàn này gặp nhiều vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng kéo dài.

Thời gian hoàn thành hợp đồng đã liên tục phải gia hạn. Trong đó, lần một gia hạn đến ngày 31-12-2025, lần hai gia hạn đến 30-6-2026. Tuy nhiên, điều khoản ghi rõ công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trong tháng 1-2026.

Thực tế đến nay, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa kết thúc. Trên công trường vẫn vướng rất nhiều chướng ngại mặt bằng từ nhà dân, công trình hạ tầng kỹ thuật trên suốt chiều dài 3,7 km phần cuối tuyến.

Nhà thầu cho rằng lãnh đạo UBND TP đã có thông báo kết luận cuộc họp chỉ đạo phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30-5, phấn đấu hoàn thành dự án trước 30-8-2026. Như vậy chắc chắn phải tiếp tục gia hạn hợp đồng.

“Công tác giải phóng mặt bằng không kịp thời làm cho công địa thi công bị chia cắt manh mún, nhà thầu không thể thành lập các dây chuyền thi công một cách liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Thiết bị phải huy động nhiều mà không hiệu quả vì phải di chuyển qua lại liên tục theo các điểm vụn vặt trên mặt bằng”- đại diện Tập đoàn CIENCO4 nói.

Mặt bằng “xôi đỗ”, thiếu hụt nguồn vật liệu đắp khiến nhà thầu bị tuột tay khỏi thời điểm vàng về thời tiết. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn phải duy trì hệ thống điều hành, nhân vật lực trong thời gian dài để thực hiện khối lượng công việc không lớn, gây thiệt hại cho liên danh.

Phản hồi sau văn bản của UBND TP Đà Nẵng, CIENCO4 cam kết luôn thể hiện trách nhiệm cao nhất, cân đối nguồn lực tài chính, nhân vật lực. Đồng thời tích cực tăng ca ngày đêm, làm việc cả ngày lễ, tăng tốc các hạng mục trên tất cả các phạm vi mặt bằng đủ điều kiện tổ chức thi công.

Tuy nhiên, sự không đồng bộ ở công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án. Đại diện Tập đoàn CIENCO4 khẳng định vẫn đang tập kết các loại vật liệu chờ sẵn trên công trường để đẩy nhanh tiến độ ngay sau khi mặt bằng được bàn giao đúng hạn, góp phần đưa dự án về đích đúng tiến độ.