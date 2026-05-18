Chính thức thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 18/05/2026 19:42

(PLO)- Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông xe toàn tuyến và tạm thời chỉ cho xe dưới 9 chỗ được lưu thông với tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h.

Đúng 18 giờ ngày 18-5, toàn bộ 54km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức được thông xe toàn tuyến từ Đồng Nai đi Vũng Tàu.

Việc thông xe toàn tuyến sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực và từng bước phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Ở thời điểm này, cao tốc vẫn chỉ cho xe dưới 9 chỗ lưu thông, vận tốc tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe toàn tuyến. Ảnh: VŨ HỘI.

Ở điểm đầu tuyến cao tốc tại nút giao với đường Võ Nguyên Giáp, các đơn vị được yêu cầu bổ sung bảng chỉ dẫn phân luồng chi tiết, đồng thời bố trí lực lượng trực chốt 24/24h để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Về phương án tổ chức giao thông, đối với phương tiện từ một số khu vực thuộc TP.HCM và Bình Dương cũ đi hướng Xa lộ Hà Nội đến ngã tư Vũng Tàu vào Quốc lộ 51 tới Cổng 11 vào đường Võ Nguyên Giáp sẽ lên đầu tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Khi trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, xe có thể rời tuyến tại nút giao đường 992 hoặc Quốc lộ 56 để tiếp tục hành trình.

Ở chiều ngược lại từ Vũng Tàu về Đồng Nai hoặc trung tâm TP.HCM, xe trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có thể ra nút giao 992, nút giao Long Thành hoặc nút giao Võ Nguyên Giáp để về trung tâm TP.HCM.

Tuy nhiên, có khó khăn nhất của các tài xế hướng đi từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ không được vào nút giao tạm đường Bưng Môn (phường Long Thành), kết nối Quốc lộ 51 để vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu như trước nữa. Nút giao này sẽ đóng lại để đảm bảo an toàn giao thông, tránh xung đột.

Cao tốc Biên Hòa tạm thời chỉ cho xe dưới 9 chỗ lưu thông, vận tốc tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h. Ảnh: VŨ HỘI.

Trong khi đó, nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa thể kết nối trực tiếp từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vì chưa hoàn thiện trạm thu phí.

Vì vậy, các phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây muốn đi hướng Vũng Tàu vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải xuống Quốc lộ 51 vòng lại hướng cầu Đồng Nai, tiếp tục di chuyển đến nút giao Võ Nguyên Giáp, cách khoảng 17 km.

Một hướng khác là xe đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút Vành đai 3 hoặc nút 319, nút Quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình.