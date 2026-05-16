Cơn mưa lớn vào chiều tối ngày 16-5, khiến người dân đi lại có phần khó khăn. Trong đó, có một số tuyến đường bị ngập nước, có tuyến ngập sâu. Cụ thể như đường số 2, đường số 12, đường Hồ Văn Tư.
Tuy nhiên, đường số 2 chỉ ngập khoảng 5-10 phút, sau đó nước cũng rút nhanh chóng. Còn đường số 12, tình trạng ngập kéo dài, nước rút khá chậm. Đến gần 1 giờ đồng hồ nước vẫn chưa rút. Nước ngập đến nửa bánh xe khiến các phương tiện đi lại khó khăn.
Tương tự, đường Hồ Văn Tư cũng ngập. Hiện nay tuyến đường này đang được nâng cấp, cải tạo nên đường bị "cày" lên. Đá lởm chởm, bung lên khiến các phương tiện đi lại khó khăn. Người dân cũng đặt các thông tin cảnh báo để người dân đi lại thuận tiện.
Đối với khu vực chợ Thủ Đức trước đây thường ngập sâu, thoát nước chậm, song đến nay nước thoát khá nhanh, không còn tình trạng ngập nước. Đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành,Tô Ngọc Vân cũng thoát nước nhanh.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, TP.HCM cũ có 34 điểm ngập.
Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP tập trung giải quyết 7 khu vực ngập cấp bách. Cụ thể, TP.HCM cũ có 5 khu vực: quận 2 cũ (Thảo Điền, Quốc Hương); chợ Thủ Đức; đường Dương Văn Quá (quận 12 cũ); khu vực trung tâm TP và huyện Nhà Bè, quận 7 cũ (đường Trần Xuân Soạn).