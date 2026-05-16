Mưa gây ngập một số tuyến đường phía Đông TP.HCM, khu vực chợ Thủ Đức thoát nước nhanh 16/05/2026 20:49

(PLO)- Cơn mưa lớn ở khu vực Thủ Đức, TP.HCM cũ khiến một số tuyến đường ngập, người dân đi lại khó khăn.

Cơn mưa lớn vào chiều tối ngày 16-5, khiến người dân đi lại có phần khó khăn. Trong đó, có một số tuyến đường bị ngập nước, có tuyến ngập sâu. Cụ thể như đường số 2, đường số 12, đường Hồ Văn Tư.

Đường số 12 bị ngập. Ảnh: ĐT

Tuy nhiên, đường số 2 chỉ ngập khoảng 5-10 phút, sau đó nước cũng rút nhanh chóng. Còn đường số 12, tình trạng ngập kéo dài, nước rút khá chậm. Đến gần 1 giờ đồng hồ nước vẫn chưa rút. Nước ngập đến nửa bánh xe khiến các phương tiện đi lại khó khăn.

Các phương tiện đi lại khó khăn.

Tương tự, đường Hồ Văn Tư cũng ngập. Hiện nay tuyến đường này đang được nâng cấp, cải tạo nên đường bị "cày" lên. Đá lởm chởm, bung lên khiến các phương tiện đi lại khó khăn. Người dân cũng đặt các thông tin cảnh báo để người dân đi lại thuận tiện.

Đường Hồ Văn Tư như bị cày lên. Ảnh: ĐT

Đối với khu vực chợ Thủ Đức trước đây thường ngập sâu, thoát nước chậm, song đến nay nước thoát khá nhanh, không còn tình trạng ngập nước. Đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành,Tô Ngọc Vân cũng thoát nước nhanh.

Khu vực chợ Thủ Đức thoát nước nhanh.

Không còn tình trạng ngập sâu như trước.

Khu vực đường Dương Văn Cam.