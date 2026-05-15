Thay đổi mới trong dự án cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu 15/05/2026 16:19

(PLO)- Phương án cầu vượt biển, hầm và đường vượt biển có sự thay đổi so với trước song vẫn giữ nguyên tổng chiều dài là hơn 14km.

Mới đây, Liên danh Cần Giờ - An Hưng - Điền Thịnh - Lâm Viên đã có văn bản gửi Sở Tài chính TP.HCM về dự án xây dựng đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Báo cáo này được gửi sau khi đã được giải trình, góp ý từ các đơn vị.

Dự án sẽ có một số điều chỉnh như thay đổi về diện tích sử dụng đất là 169,2ha, Trong đó, cầu vượt biển vẫn giữ khoảng 14,06 km. Điểm đầu kết nối đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị biển Cần Giờ, điểm cuối nối vào tuyến quy hoạch Sao Mai - Bến Đình, thuộc TP Vũng Tàu cũ.

Phương án mới nâng chiều dài hầm vượt biển từ 3,1 km lên gần 3,9 km, trong đó khoảng 3 km là hầm dìm dưới đáy biển.

Phần cầu vượt biển cũng tăng thêm khoảng 200 m, lên hơn 8 km. Phần đường dẫn hai đầu tuyến giảm còn gần 1,9 km, rút ngắn khoảng một km so với đề xuất trước.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 93.016,548 tỉ đồng (đã bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng là 9.262,754 tỉ đồng). Trong đó, vốn của nhà đầu tư là 13.952,482 tỉ đồng, vốn vay là 79.064,066 tỉ đồng. Nhà đầu tư huy động toàn bộ 100% vốn.

Dự án được thực hiện theo hình thức PPP, loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và Ngân sách nhà nước.

Dự án thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh tại 2 điểm đầu và cuối xây dựng tuyến đường với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Về tiến độ dự án, Liên danh nhà đầu tư cho biết trong quý II-2026 sẽ phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng BT. Quý III-2026 sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng. Quý III-2029 sẽ hoàn thành, vận hành.

Liên danh Cần Giờ – An Hưng – Điền Thịnh – Lâm Viên đề nghị UBND TP.HCM xem xét chấp thuận hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án để tổ chức thẩm định theo quy định. Đồng thời, trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, xem xét việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật; Chấp thuận nguyên tắc sử dụng quỹ đất và ngân sách nhà nước để thanh toán Hợp đồng BT.

Chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư về các chỉ tiêu quy hoạch dự kiến cho các khu đất trong quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư theo phụ lục để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.