TP.HCM: Dự kiến nâng tầng tối đa 5 tầng tại khu Savimex để tháo gỡ vướng quy hoạch 04/06/2026 17:54

(PLO)- TP.HCM đang hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch khu Tân Thới Hiệp, tạo cơ sở pháp lý để người dân cư xá Savimex sửa chữa, xây dựng nhà ở theo quy định.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 4-6, bà Nguyễn Thị Thùy Ngân - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Tân Thới Hiệp thông tin về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư và công nghiệp Tân Thới Hiệp (phường Hiệp Thành, quận 12), liên quan các ô phố III/3, III/35, III/37.

Theo bà Ngân, ngày 24-6-2025, Sở Xây dựng ban hành báo cáo thẩm định về hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án nêu trên, trình UBND TP xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

Đến ngày 17-7-2025, Văn phòng UBND TP có văn bản yêu cầu rà soát hồ sơ, đề nghị Sở Xây dựng cập nhật các quy định liên quan, hoàn thiện báo cáo thẩm định kèm dự thảo để trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Tân Thới Hiệp. Ảnh: HẢI NHI

Ngày 29-8-2025, Sở Xây dựng tiếp tục có văn bản về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch, trong đó có ý kiến chuyển UBND phường Tân Thới Hiệp thực hiện theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26-11-2024. Tuy nhiên, qua rà soát, hồ sơ chưa đính kèm đầy đủ các tài liệu liên quan.

Hiện UBND phường Tân Thới Hiệp đang liên hệ Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc, đề nghị hỗ trợ trích lục hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch; đồng thời xin hướng dẫn về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và công bố hồ sơ điều chỉnh.

Sau khi nhận đủ hồ sơ và ý kiến của các sở, ngành liên quan, UBND phường sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị rà soát, tham mưu trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch, bảo đảm tiến độ theo quy định, dự kiến hoàn thành trong quý III-2026.

Liên quan đến phản ánh của người dân khu cư xá Savimex về tình trạng nhà ở xuống cấp nhưng không thể sửa chữa lớn hoặc nâng cấp do vướng quy hoạch, bà Ngân cho biết: Căn cứ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt; đồng thời dựa trên hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu nhà ở công nhân tại phường Hiệp Thành (quận 12 cũ) do Công ty Savimex thực hiện.

Theo đó, khu vực này thuộc ô phố III/37, được quy hoạch là đất ở hiện hữu ổn định, cải tạo chỉnh trang, với quy mô tầng cao từ 1-2 tầng.

Dự án gồm 150 căn nhà, trong đó có 27 căn nhà liên kế lầu (1 trệt, 1 lầu), 67 căn nhà liên kế trệt (1 tầng) và 56 căn nhà liên kế vườn có sân trước rộng 5m (1 tầng).

Đối với việc sửa chữa nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng, người dân và chủ đầu tư liên hệ UBND phường để được hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Trường hợp sửa chữa, cải tạo thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng sẽ thực hiện theo quy định; trường hợp xây dựng mới nhà ở riêng lẻ được xem xét cấp phép với quy mô tối đa 2 tầng.

Về lâu dài, liên quan công tác điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu đối với các ô phố III/3, III/35, III/37, định hướng điều chỉnh quy mô tầng cao từ 1-2 tầng lên 1-5 tầng, UBND phường Tân Thới Hiệp đang tiếp tục liên hệ Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc để được hướng dẫn, trích lục hồ sơ làm cơ sở thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch.

UBND phường Tân Thới Hiệp cho biết đã ghi nhận ý kiến cử tri, đồng thời sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị theo dõi, tham mưu trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu vực nêu trên.

Đây sẽ là cơ sở để người dân thực hiện các thủ tục xin phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo, cơi nới nhà ở, đáp ứng nhu cầu sử dụng, phù hợp với quy mô điều chỉnh quy hoạch của khu vực.