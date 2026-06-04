Cái Mép - Thị Vải và kỳ vọng 'hub năng lượng - logistics' của Đông Nam Á 04/06/2026 12:42

(PLO)- Với lợi thế từ cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và sự cộng hưởng từ các "siêu chính sách" của đô thị đặc biệt TP.HCM, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu, thuộc hệ sinh thái Petrovietnam đang vươn mình trở thành một "hub năng lượng - logistics" tầm cỡ khu vực.

Hạ tầng chiến lược và vị thế cửa ngõ năng lượng quốc gia

Nằm trên địa bàn chiến lược tại khu vực Cái Mép – Thị Vải, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu, thuộc Chi nhánh Logistics, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là cơ sở hạ tầng trọng yếu được vận hành từ năm 2000 và không ngừng được nâng cấp, mở rộng.

Hiện nay, đây là tổ hợp kho chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), xăng nhẹ (condensate) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) có quy mô lớn nhất Việt Nam. Với diện tích hơn 40ha và ưu thế bến cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận các "siêu tàu" trọng tải lên đến 100.000 DWT, nơi đây đóng vai trò cửa ngõ giao thương năng lượng quan trọng, đảm nhận nhiệm vụ tàng chứa và xuất nhập toàn bộ sản phẩm khí từ các nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Nam Côn Sơn cũng như nguồn hàng LPG, LNG nhập khẩu để phân phối đến hộ tiêu thụ.

Điểm nhấn nổi bật của tổ hợp là hệ thống kho chứa LPG với sức chứa hơn 76.000 tấn, chiếm khoảng 50% tổng công suất kho cả nước. Đặc biệt, PV GAS đã tiên phong đầu tư kho LNG đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam với bồn chứa khổng lồ 180.000 Sm3. Hiện tại, công suất hàng qua kho đạt trung bình 1 triệu tấn LNG/năm và đang khẩn trương nâng cấp lên 3 triệu tấn, định hướng đạt 5 triệu tấn/năm trong tương lai.

Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đang vươn mình trở thành một "hub năng lượng - logistics" tầm cỡ khu vực.

Sự hoàn chỉnh theo chuỗi từ thu gom, vận chuyển đến chế biến, phân phối đã giúp kho cảng trở thành "huyết mạch" an ninh năng lượng, tạo nền tảng vững chắc đáp ứng nhu cầu điện khí và nhiên liệu sạch cho TP HCM, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Bên cạnh đó, những nỗ lực đổi mới và ứng dụng công nghệ không chỉ giúp hoạt động sản xuất của kho cảng diễn ra an toàn, tiết kiệm chi phí mà còn đưa Kho cảng PV GAS Vũng Tàu trở thành hình mẫu tiêu biểu trong hệ thống kho cảng của cả nước. Định hướng phát triển bền vững theo tiêu chuẩn “Cảng Xanh” được đơn vị triển khai một cách nghiêm túc và đồng bộ. Kết quả hiện thực rõ nét nhất là Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đã đạt 85/100 điểm trong bộ tiêu chí đánh giá “Cảng Xanh” theo tiêu chuẩn hàng hải Việt Nam, vượt ngưỡng yêu cầu đạt chuẩn là 70/100 điểm. Con số này là minh chứng xác thực cho những nỗ lực bền bỉ trong việc xây dựng một kho cảng hiện đại, thân thiện với môi trường và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của quá trình hội nhập.

Đòn bẩy chính sách đưa Cái Mép - Thị Vải vươn tầm khu vực

Trong giai đoạn tới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp khí và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu tăng trưởng cao của đất nước, PV GAS tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) giao là tăng cường khả năng tiếp nhận, tàng trữ và phân phối khí. Hoạt động này nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng và bổ sung nguồn cung trong tương lai khi sản lượng khai thác nội địa sụt giảm, từ đó đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt trước các biến động thị trường trong nước và quốc tế.

Định hướng chiến lược của PV GAS ngay từ ban đầu là triển khai hình thành các trung tâm năng lượng (Hub) quy mô lớn và có tính tích hợp cao, nhằm tận dụng tối đa hạ tầng hiện hữu, tạo sự linh hoạt trong vận hành thương mại, hỗ trợ khai thác hạ tầng tối ưu và tiết kiệm đáng kể chi phí dự trữ nhiên liệu khi so sánh với mô hình nhỏ lẻ. Song song với đó, PV GAS cùng Petrovietnam hướng tới xây dựng các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia. Lộ trình này cũng đồng thời tăng cường hàm lượng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên phát triển các sản phẩm mới theo hướng xanh hóa như Hydro xanh, năng lượng nhiệt lạnh và nhiên liệu hóa dầu, trong đó Kho cảng PV GAS Vũng Tàu được xác định là tổ hợp quan trọng với định hướng phát triển mở rộng.

Các "siêu chính sách" của đô thị đặc biệt TP HCM sẽ giúp tổ hợp Cái Mép - Thị Vải sớm trở thành một đối trọng về logistics năng lượng với các cảng lớn trong khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Kho cảng PV GAS Vũng Tàu trở thành "hub năng lượng - logistics" tầm cỡ Đông Nam Á, việc tận dụng các cơ chế chính sách đặc thù từ Nghị quyết 260/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM); hay Luật Đô thị đặc biệt, là yếu tố then chốt. Những khung pháp lý này tạo ra đòn bẩy mạnh mẽ để tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, thu hút nguồn lực đầu tư vượt trội thông qua các mô hình như hợp tác công tư (PPP); đồng thời tạo không gian đột phá cho mô hình Đô thị Cảng – Công nghiệp, cho phép tích hợp hạ tầng năng lượng vào quy hoạch sinh thái bài bản. Cơ chế đặc thù còn trao quyền chủ động lớn hơn cho chính quyền địa phương trong việc phê duyệt các báo cáo tác động môi trường và quy hoạch phân khu, giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai các dự án mở rộng.

Đánh giá về tầm nhìn này, bà Lê Nguyễn Thiên Nga - Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển khẳng định vai trò quan trọng của Petrovietnam trong bảo đảm an ninh năng lượng cho đô thị lớn nhất cả nước, nơi nhu cầu điện và năng lượng tăng nhanh, có tính liên tục cao; cũng như trong tham gia phát triển hạ tầng năng lượng chiến lược như LNG, kho cảng, điện khí, tạo nền tảng cho tăng trưởng công nghiệp số và công nghiệp xanh; đóng vai trò kết nối đầu tư và công nghệ quốc tế, đưa TP HCM vào chuỗi giá trị năng lượng khu vực ASEAN… Với cơ chế đặc thù của TP HCM, các mô hình này có thể được triển khai nhanh hơn, qua đó đưa Thành phố trở thành trung tâm chuyển đổi năng lượng của khu vực.

Kỳ vọng sự cộng hưởng giữa hạ tầng hiện đại, quy mô lớn, tập trung và các "siêu chính sách" sẽ giúp tổ hợp Cái Mép - Thị Vải sớm trở thành một đối trọng về logistics năng lượng với các cảng lớn trong khu vực, giữ vững vai trò trụ cột an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên xanh.