TP.HCM đang đồng loạt triển khai nhiều công trình trọng điểm 20/06/2026 13:41

(PLO)- TP.HCM quyết tâm giải quyết căn cơ các vấn đề ùn tắc, ngập nước và ô nhiễm môi trường bằng nhiều giải pháp mạnh.

Mới đây, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết thành phố đang triển khai nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Theo đó, TP.HCM phải giải quyết căn cơ các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường, đồng thời phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, hướng tới ngang tầm các đô thị quốc tế.Trên tinh thần đó, TP.HCM đang đồng loạt triển khai nhiều công trình hạ tầng trọng điểm.

TP.HCM quyết tâm triển khai nhiều dự án để xóa ùn tắc, ngập nước. Ảnh: ĐT

Đẩy nhanh đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết TP.HCM đã khởi công, động thổ nhiều dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao như tuyến Bến Thành - Cần Giờ, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục khởi công tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, metro số 6 từ Phú Hữu đến sân bay Tân Sơn Nhất cùng các tuyến metro kết nối với khu vực Bình Dương trước đây.

Ông Lâm cho biết Nghị quyết 09 đặt mục tiêu đến năm 2030 TP.HCM phải hoàn thành 200 km đường sắt đô thị và đến năm 2045 hoàn thiện mạng lưới kết nối toàn hệ thống. Điều này đồng nghĩa TP.HCM phải tăng tốc các thủ tục đầu tư, đồng thời khởi công thêm nhiều tuyến metro trong thời gian tới.

TP.HCM cũng sẽ khởi công nhiều dự án đường sắt đô thị trong năm nay. Ảnh: ĐT

Song song với phát triển đường sắt đô thị, TP.HCM đang tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống cảng biển và hạ tầng logistics, hướng đến mục tiêu trở thành một trong những trung tâm cảng biển của thế giới.

Thời gian qua, TP.HCM đã lựa chọn được nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tổ chức động thổ cảng Gemalink giai đoạn 2 và chuẩn bị khởi công dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1. Bên cạnh đó, các dự án cao tốc, đường sắt và hạ tầng logistics kết nối cụm cảng Cần Giờ - Cái Mép - Thị Vải với các khu công nghiệp hậu phương cũng đang được nghiên cứu triển khai nhằm hình thành hệ sinh thái cảng biển hiện đại, đồng bộ.

Hướng tới miễn phí xe buýt, 100% phương tiện xanh vào năm 2027 Theo ông Trần Quang Lâm, TP.HCM đang quyết liệt triển khai chương trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông công cộng. Hiện khoảng 67% số xe buýt trên địa bàn đã chuyển sang sử dụng điện và năng lượng xanh. TP.HCM đặt mục tiêu đến đầu năm 2027, toàn bộ xe buýt sẽ sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường. Trong đó, HĐND TP.HCM đã xem xét, thông qua chủ trương miễn phí xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng.

Nhiều dự án quy mô lớn triển khai trước ngày 2-7

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết từ nay đến trước ngày 2-7, thành phố sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài.

Cụ thể, giao thông đường bộ có cao tốc đô thị Hồ Tràm – Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án có chiều dài tuyến 42km, 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh và đường song hành 2 bên tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 47.000 tỉ đồng gồm 2 dự án thành phần. Hiện dự án này đã hoàn thành công tác lập chủ trương đầu tư, đã họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư.Dự kiến sẽ khởi công vào dịp 2-7-2026.

Tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu có chiều dài tuyến 14,06km. Trong đó phần cầu dài 7,9km, phần hầm 3,1km và phần đường dài 2,99km, 6 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỉ đồng.

Dự kiến cầu vượt biển sẽ khởi công dịp 2-7.

Hiện dự án đã hoàn thành công tác lập chủ trương đầu tư, đã họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư. Dự kiến sẽ khởi công công trình: dự kiến dịp 2-7-2026.

Dự án cầu đường Bình Tiên cũng được khởi công dịp này. Dự án quy mô dài 3,66km, mặt cắt ngang rộng từ 30 -47m. Gồm phần cầu chính dài 3,1km, đường song hành phía dưới dài 3,3km, dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỉ đồng.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài cũng sẽ được khởi công. Dự án có tổng chiều dài tuyến 51km, gồm đoạn qua địa bàn TP 24,7km, đoạn qua tỉnh Tây Ninh 26,3km, mặt cắt ngang 4 làn xe cao tốc. Dự án có tổng mức đầu tư 22.975 tỉ đồng.

TP.HCM khởi công dự án xây dựng nút giao thông Rừng Sác và cao tốc Bến Lức – Long Thành (ngoài danh mục Chỉ thị 45). Dự án có quy mô gồm đảo xuyến, hầm chui dài 760m, bổ sung 1 đơn nguyên cầu bên phải tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành. Dự án có tổng mức đầu tư 3.000 tỉ đồng.

Hiện dự án này đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang lập dự án đầu tư xây dựng, dự kiến được khởi công dịp 2-7-2026.

TP.HCM cũng triển khai dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Dự án có 5 phân khu (khu 1- Bến nhà Rồng Khánh Hội: 51,6ha; khu 2- Bến Bạch Đằng; khu 3 và khu 4 – Cảnh quan ven sông Sài Gòn; khu 5 – Công viên cảnh quan dọc theo Rạch cá Trê). Tổng mức đầu tư là 30.000 tỉ đồng. Dự kiến khởi công vào dịp 2-7-2026.

TP.HCM sắp triển khai dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Ảnh: THUẬN VĂN

Dự án đường thủy cũng sẽ khởi công dự án Cảng Cái Mép Hạ giai đoạn 1, phường Tân Phước, quy mô 351,2 ha. Tổng chiều dài cầu bến khoảng 6,85km, công suất thiết kế khoảng 11,0tr.TEU/năm. Cỡ tàu tiếp nhận 24.000 TEU (250.000 tấn). Tổng mức đầu tư 50.200 tỉ đồng. Dự kiến khởi công vào dịp 2-7-2026.