Lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh trong việc thực hiện dự án nâng cấp 7km của Quốc lộ 91 17/06/2026 14:40

(PLO)- Phó Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất và phường Bình Thủy rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay cách thức triển khai thực hiện trong thời gian qua về giải phóng mặt bằng tại dự án nâng cấp 7km của Quốc lộ 91.

Ngày 17-6, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cùng các sở ngành liên quan đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7, trong đó, đoàn tập trung chủ yếu vào công tác giải phóng mặt bằng.

Video: Lãnh đạo Cần Thơ đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng 7km của Quốc lộ 91.

Sau khi đi thực địa, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các sở, ngành đã cùng nghe báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Bình Thủy và chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng dự án này là một trong những công trình trọng điểm của TP. Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ông cho rằng “có chuyển biến nhưng chưa rõ nét, chưa đạt yêu cầu, chưa đạt tiến độ”.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa chủ trì buổi làm việc tại phường Bình Thủy. Ảnh: NHẪN NAM

Do đó, ông Hòa cho rằng để đạt mục tiêu đề ra thì công tác phối hợp thực hiện phải chặt chẽ, phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Còn nếu cứ thực hiện thế này thì khó đạt mục tiêu đề ra; có báo cáo, có tổng hợp nhưng không có đề xuất, không có giải pháp thực hiện thì không có điểm kết thúc

Cũng theo Phó Chủ tịch TP, dự án này chuyển tiếp, kéo dài qua nhiều thời kỳ đã tháo gỡ gần như 100%, giờ chỉ có triển khai thực hiện, do đó không có lý do nào mà không hoàn thành nhiệm vụ.

Ông cho rằng vừa qua có tổng hợp nhưng không phân loại được; kết quả báo cáo mới có 826/1.095 hộ và tổ chức bàn giao mặt bằng, tức cơ bản mặt bằng mới đạt 75%, chưa đảm bảo để tổng triển khai thực hiện dự án.

Phường Cái Khế còn 20 hộ chưa bàn giao mặt bằng nhưng ghi nhận nhiều đoạn bàn giao dài hàng trăm mét đến 1km. Hai phường Ninh Kiều và Thới An Đông đã bàn giao mặt bằng 100%.

Riêng phường Bình Thuỷ, theo báo cáo trên địa bàn có 776 hộ, 25 tổ chức, đến nay mới bàn giao 429 hộ, đạt khoảng 55,3%, còn 347 hộ chiếm 44,7%, tỉ lệ còn rất nhiều mà theo chỉ đạo thì tháng 6 này Bình Thủy phải bàn giao xong mặt bằng.

Ông Hòa đề nghị địa phương và các ngành liên quan phải thay đổi cách làm việc, phối hợp thực hiện chặt chẽ, báo cáo phải có giải pháp, thời gian hoàn thành, ít nhất hết tháng 6 phải đạt bao nhiêu % trong 347 hộ này, phải nắm rõ từng trường hợp, kể cả các tổ chức trong số 25 tổ chức bị ảnh hưởng.

“Trung tâm Phát triển quỹ đất và phường Bình Thủy rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay cách thức triển khai, tổ chức thực hiện trong thời gian qua để tập trung giải quyết dứt điểm 347 trường hợp và 25 tổ chức, từ nay đến hết tháng 6 giải quyết được bao nhiêu, phải có kế hoạch cụ thể chứ không quyết tâm chung chung” – Phó Chủ tịch TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hòa, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP giao cho Bình Thủy đến hết tháng 6 phải bàn giao xong mặt bằng, nếu như tháng 6 mà không xong thì địa phương và các ngành liên quan phải có báo cáo về Bí thư và Chủ tịch…