TP.HCM: Tuyến xe buýt số 57 chính thức chuyển sang sử dụng xe điện 16/06/2026 15:01

(PLO)- Từ ngày 15-6, tuyến xe buýt số 57 (Chợ Phước Bình - Trường THPT Hiệp Bình) chính thức đưa vào khai thác phương tiện chạy điện, thay thế hoàn toàn xe sử dụng nhiên liệu diesel trước đây.

Thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết tuyến xe buýt số 57 sẽ chuyển đổi sang xe điện. Xe buýt mới có sức chứa 60 chỗ, được trang bị máy lạnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Việc thay đổi phương tiện không làm thay đổi lộ trình khai thác của tuyến. Tuyến xe tiếp tục kết nối từ Chợ Phước Bình (Trường Trung cấp nghề TP.HCM cơ sở III) đến Trường THPT Hiệp Bình với chiều dài 13,1 km. Mỗi chuyến có thời gian hành trình khoảng 42 phút, tần suất phục vụ từ 10-20 phút/chuyến. Theo kế hoạch khai thác, xe hoạt động từ 5 giờ đến 18 giờ 30 hằng ngày.

Mẫu xe buýt 60 chỗ chỗ sẽ vận hành chính thức trên tuyến 57 từ ngày 15-6. Ảnh: CTV

Tuyến xe buýt số 57 đi qua nhiều tuyến đường chính như Đỗ Xuân Hợp, Dương Đình Hội, Lê Văn Việt, Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng và kết nối khu vực TP Thủ Đức cũ với các khu dân cư, trường học trên địa bàn.

Cụ thể lộ trình như sau:

Lượt đi: Chợ Phước Bình (Trường trung cấp nghề TP.HCM cơ sở III) - Đại lộ 3 - Đường số 20 - Đường số 9 - Đường số 6D - Đường số 18B - Đại lộ 2 - Đường Đỗ Xuân Hợp - Đường Dương Đình Hội - Đường Đình Phong Phú - Đường Lê Văn Việt - Ngã tư Thủ Đức - Đường Võ Văn Ngân - Đường Lê Văn Ninh - Đường Dương Văn Cam - Đường Kha Vạn Cân - Đường Phạm Văn Đồng - Đường Hiệp Bình - Trường Trung học Phổ thông Hiệp Bình.

- Lượt về: Trường Trung học Phổ thông Hiệp Bình - Đường Hiệp Bình - Đường Phạm Văn Đồng - Đường Kha Vạn Cân - Đường Võ Văn Ngân - Ngã tư Thủ Đức - Đường Lê Văn Việt - Đường Đình Phong Phú - Đường Dương Đình Hội - Đường Đỗ Xuân Hợp - Đại lộ 2 - Đường số 18B - Đường số 6D - Đường số 9 - Đường số 20 - Đại lộ 3 - Chợ Phước Bình (Trường trung cấp nghề TP.HCM cơ sở III).

Việc đưa xe buýt điện vào khai thác trên tuyến 57 tiếp tục khẳng định nỗ lực của TP trong việc xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng hiện đại, văn minh, an toàn và bền vững. Đồng thời, góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng xe buýt hằng ngày.