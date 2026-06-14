Rút ngắn tiến độ cầu Đại Ngãi, phấn đấu thông xe cuối 2027 14/06/2026 16:09

(PLO)- Sau kiểm tra thực địa, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung nguồn lực cho các hạng mục trọng điểm, phấn đấu hoàn thành dự án cầu Đại Ngãi vào cuối năm 2027.

Ngày 14-6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu Đại Ngãi nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Cùng đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Xây dựng, đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị liên quan.

Qua kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị báo cáo, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư), các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án trong điều kiện khó khăn về thời tiết, nguồn vật liệu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu Đại Ngãi nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Dự án cầu Đại Ngãi đến nay sản lượng thi công đến nay đạt khoảng 72%

Rút ngắn tiến độ thi công 6 tháng





Bộ trưởng nhấn mạnh, theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành vào tháng 6-2028. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Ban Quản lý dự án 85, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát cần nghiên cứu giải pháp tổ chức thi công khoa học, hợp lý nhằm rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, phấn đấu hoàn thành, thông xe vào cuối năm 2027.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực cho các hạng mục trọng điểm, đặc biệt là các trụ chính, công tác căng cáp dây văng; đồng thời chủ động xây dựng phương án thi công linh hoạt do công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp và chịu tác động của điều kiện thủy văn, tự nhiên.

Công trường cầu Đại Ngãi 1 đang huy động khoảng 350 kỹ sư, công nhân cùng 90 máy móc thiết bị, triển khai đồng thời 26 mũi thi công

Đối với hệ thống đường dẫn hai phía cầu, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ với tiến độ thi công các hạng mục cầu chính Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2, đưa toàn bộ dự án vào khai thác đồng bộ.

Bộ trưởng cũng khẳng định năng lực của ngành xây dựng Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ, kỹ thuật thi công các công trình cầu quy mô lớn, góp phần phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85, dự án cầu Đại Ngãi có chiều dài hơn 27 km, tổng mức đầu tư hơn 7.962 tỷ đồng. Dự án gồm cầu dây văng Đại Ngãi 1 dài hơn 3 km, cầu Đại Ngãi 2 dài hơn 862 m và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung nguồn lực cho các hạng mục trọng điểm, phấn đấu rút ngắn thời hoàn thành dự án cầu Đại Ngãi khoảng 3-6 tháng

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng lãnh đạo Vĩnh Long trao quà động viên cán bộ, người lao động tại dự án

Dự án gồm hai gói thầu xây lắp, sản lượng thi công đến nay đạt khoảng 72%. Trong đó, cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành và thông xe tạm từ tháng 12-2025. Cầu Đại Ngãi 1 hoàn thành 100% cọc khoan nhồi; thi công được 7/39 đốt trụ P23 và 4/39 đốt trụ P24. Dự kiến hoàn thành hai trụ tháp trong tháng 4-2027, bắt đầu căng dây văng đầu tiên trong cùng thời điểm.

Đại diện liên danh nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả cho biết, công trường cầu Đại Ngãi 1 đang huy động khoảng 350 kỹ sư, công nhân cùng 90 máy móc thiết bị, triển khai đồng thời 26 mũi thi công.

Tại nhịp cầu dẫn phía Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các đơn vị đã hoàn thành 100% cọc khoan nhồi, bệ trụ và dầm; cơ bản hoàn thành phần thân trụ, xà mũ, lao lắp dầm và bản mặt cầu. Hạng mục cầu dẫn dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Riêng phần cầu chính dây văng, toàn bộ hạng mục nền móng đã hoàn thành; công tác thi công thân trụ và tháp cầu đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành phần thân tháp vào tháng 4-2027.

Thúc tiến cao tốc CT.33, sớm hoàn thiện hồ sơ

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc nhanh với các đơn vị về tình hình triển khai dự án cao tốc CT.33 (TP.HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng).

Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, đơn vị tư vấn và nhà đầu tư về phương án nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc CT.33, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược khu vực phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường kết nối liên vùng giữa TP.HCM với các địa phương ven biển.

Bộ trưởng cho biết cuối tháng 5-2026, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với các địa phương và thống nhất chủ trương nghiên cứu, triển khai dự án. Do đó, yêu cầu đặt ra hiện nay là các cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thiện các nội dung cần thiết để sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với phương án hướng tuyến, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là nội dung hết sức quan trọng. Trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư và kết quả nghiên cứu bước đầu, Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với các địa phương có dự án đi qua cùng nhà đầu tư rà soát, thống nhất phương án hướng tuyến, đề xuất chủ trương đầu tư, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội.

Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá nhu cầu vận tải, định hướng phát triển đô thị, công nghiệp của từng địa phương để đề xuất bổ sung các nút giao phù hợp, bảo đảm kết nối hiệu quả giữa tuyến cao tốc và hệ thống quốc lộ hiện hữu.

Ông Lê Quỳnh Mai, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, dự án có tổng chiều dài khoảng 150 km, đi qua các địa phương gồm TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và TP.HCM. Điểm đầu tại nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành (Vành đai 3) và Quốc lộ 50; điểm cuối tại nút giao cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (CT.34).

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng gần 70.188 tỉ đồng với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Dự án được nghiên cứu đầu tư theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư khoảng 71 km qua TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long; đồng thời tận dụng, kết hợp mở rộng một số đoạn quốc lộ hiện hữu để kết nối tuyến. Giai đoạn 2 đầu tư khoảng 79 km còn lại qua các địa phương, tùy thuộc vào khả năng thu xếp vốn.

Theo tính toán, thời gian hoàn vốn cho giai đoạn 1 là khoảng 33 năm