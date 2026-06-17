Hà Nội cưỡng chế thu hồi nhà công sản tại phố cổ bị doanh nghiệp chiếm dụng nhiều năm 17/06/2026 14:40

(PLO)- UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước tại số 31 phố Lãn Ông do một doanh nghiệp chiếm dụng nhiều năm…

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết ngày 18-6 sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước tại số 31 Lãn Ông đối với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Đại Dương.

Việc cưỡng chế được triển khai sau nhiều đợt làm việc, tuyên truyền, vận động của cơ quan chức năng nhưng doanh nghiệp vẫn không thực hiện bàn giao lại tài sản công theo yêu cầu.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, nhà chuyên dùng tại số 31 Lãn Ông là tài sản công có diện tích 138,2 m², gồm tầng 1 và tầng 2 mặt phố. Trước đây, tài sản này được Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mai Anh Phát (nay là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Đại Dương) thuê của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội theo hợp đồng ký ngày 24-6-2015.

Nhà số 31 phố Lãn Ông thuộc phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ bị cưỡng chế thu hồi.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, sử dụng, doanh nghiệp đã phát sinh nhiều vi phạm liên quan đến việc sử dụng tài sản công.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Đại Dương không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê nhà, đất theo quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tự ý cơi nới, thay đổi hiện trạng tài sản công khi trổ cửa tại tầng 2 và tầng áp mái để thông sang diện tích nhà dân liền kề.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội sau đó đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt vi phạm, trả lại nhà. Tuy nhiên, quá thời hạn 30 ngày theo quy định, doanh nghiệp vẫn không khắc phục đầy đủ sai phạm và không bàn giao tài sản.

Ngày 14-2-2026, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi diện tích nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở tại số 31 Lãn Ông.

Đến ngày 4-3, UBND phường Hoàn Kiếm tiếp tục ban hành Thông báo số 158, yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả nhà chuyên dùng trước ngày 10-3-2026.

Ngày 15-5, UBND phường Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 192 về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại địa chỉ trên.

Theo chính quyền địa phương, đến nay doanh nghiệp vẫn không chấp hành việc bàn giao mặt bằng dù đã được nhiều lần vận động, làm việc.

Để bảo đảm quá trình cưỡng chế diễn ra đúng quy định, UBND phường Hoàn Kiếm đã xây dựng phương án tổ chức chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng liên quan, bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình thực hiện.

Phường Hoàn Kiếm cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền, vận động, quản lý chặt chẽ tình hình, không để xảy ra việc tụ tập đông người, gây cản trở hoạt động cưỡng chế.

Lực lượng Công an phường, dân quân tự vệ và các đơn vị chức năng đã chuẩn bị phương án bảo vệ khu vực, hỗ trợ di chuyển tài sản trong trường hợp doanh nghiệp không tự nguyện di dời.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết mọi chi phí phát sinh trong quá trình cưỡng chế thu hồi và các trách nhiệm pháp lý liên quan sẽ do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Đại Dương chịu theo quy định.