Dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng 03/03/2026 17:38

(PLO)- Toàn bộ 43 hộ dân và 17 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo điều kiện để dự án bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ.

Ngày 3-3, UBND phường Hoàn Kiếm cho biết dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm là nhiệm vụ trọng tâm được UBND TP Hà Nội giao và sắp hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

Công trình không chỉ nhằm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đô thị, hình thành thêm không gian công cộng phục vụ người dân và du khách, mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Khách sạn 9 tầng ở mặt phố Lý Thái Tổ sắp bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Phú

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, thời gian qua, địa phương đã chủ động, quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tổ chức phá dỡ các công trình theo đúng tiến độ được giao. Quá trình thực hiện bảo đảm yêu cầu giữ gìn mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tính đến nay, 43/43 hộ dân thuộc diện GPMB đã đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ. Hộ dân cuối cùng cam kết bàn giao mặt bằng ngày 4-3 để lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ theo kế hoạch.

Khách sạn 9 tầng ở mặt phố Lý Thái Tổ đã tạm dừng kinh doanh, chuẩn bị vận chuyển đồ đạc để bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

﻿Ảnh Trọng Phú.



Đối với khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ, chủ đầu tư cam kết bàn giao mặt bằng vào ngày 15-3. Hiện đơn vị đang khẩn trương di dời tài sản để bảo đảm tiến độ. Dự kiến trong tháng 3-2026, phường Hoàn Kiếm sẽ hoàn thành toàn bộ công tác GPMB đối với 17 tổ chức và 43 hộ dân sử dụng đất trong phạm vi dự án.

Mặt sau của khách sạn 9 tầng phố Lý Thái Tổ, sau khi khách sạn này bàn giao mặt bằng, phường Hoàn Kiếm sẽ cho phá dỡ toàn bộ các công trình hiện có để lấy mặt bằng sạch, thi công dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Phú



Trước đó, như PLO đã thông tin, Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB phục vụ xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4711/2025. Dự án thực hiện thu hồi đất đối với 17 tổ chức và 43 hộ dân, tạo quỹ đất sạch khoảng 21.151 m².

Khu đất có vị trí đắc địa, phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn và phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu. Sau khi hoàn tất GPMB, khu vực này sẽ được đầu tư xây dựng thành quảng trường – công viên theo định hướng phát triển không gian TOD, góp phần hình thành môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp cho trung tâm Thủ đô.

Các công trình đang tiếp tục được phá dỡ để tạo mặt bằng sạch thi công dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Phú

Theo quy hoạch, dự án hướng tới mở rộng không gian công cộng, tạo dựng trục không gian sáng tạo kết hợp văn hóa, nghệ thuật với nghỉ ngơi, giải trí. Cảnh quan được tổ chức theo hướng liên tục, thống nhất, ưu tiên người đi bộ; kết nối các trục không gian quan trọng như phố Đinh Tiên Hoàng, quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, khu vực đền Bà Kiệu và cụm di tích hồ Gươm.

Các không gian mở tiếp tục được duy trì, phát huy vai trò là nơi tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, qua đó củng cố bản sắc văn hóa đặc trưng của khu vực trung tâm lịch sử.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên trên cơ sở các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, thống nhất định hướng khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm là không gian quảng trường – công viên.

Giai đoạn 2 sẽ xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối trực tiếp với ga C9 tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo, góp phần hình thành mạng lưới giao thông ngầm hiện đại. Việc phát triển không gian ngầm được thực hiện thận trọng, áp dụng giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình bảo tồn trong quá trình thi công.