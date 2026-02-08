Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm 08/02/2026 14:32

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn kiều bào dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ, thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2026.

Ngày 8-2 (21 tháng Chạp), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn.

Tại các di tích lịch sử linh thiêng của Thủ đô, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng các đại biểu, kiều bào đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của đức Lý Thái Tổ và các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông.

Đây là những bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam anh hùng, bồi đắp những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống vô cùng quý giá cho Thủ đô và đất nước mãi trường tồn.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ. Ảnh: nhandan.vn

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính cầu cho quốc thái dân an, đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thành công đột phá hơn nữa vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; cũng như cẩn cáo với các bậc tiền nhân về sự trở về quê mẹ của bà con Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức thường niên. Sự kiện góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc.

Hoạt động này tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc. Qua đó, lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Ngay sau lễ dâng hương, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các đại biểu kiều bào đã tham gia thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện diễn ra khi chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày 23 tháng Chạp.

Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các đại biểu kiều bào đã tham gia hoạt động thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: nhandan.vn

Trong không khí thân tình, hân hoan mừng Đảng, mừng xuân mới, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chia sẻ với bà con kiều bào về tình hình công việc, cuộc sống.

Chủ tịch nước cảm ơn cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đã luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước và chúc cho tất cả bà con một năm mới an khang, thịnh vượng, thành công.

Trước đó, đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.