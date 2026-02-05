Chủ tịch Cần Thơ nói đã mời Sungroup tìm hiểu Lung Ngọc Hoàng và ý tưởng về bảo tàng lúa nước 05/02/2026 14:20

(PLO)- Ông Hồ Quang Cua đề xuất làm bảo tàng lúa nước và Chủ tịch TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã thông tin thêm về vấn đề này tại buổi Họp mặt nhà khoa học, trí thức tiêu biểu mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 5-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt nhà khoa học, trí thức tiêu biểu mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua đề xuất đã đến lúc cần thành lập một bảo tàng lúa nước cho ĐBSCL. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua đề xuất “đã đến lúc chúng ta cần phải thành lập một bảo tàng lúa nước cho ĐBSCL tại Cần Thơ”.

Ông Cua nói đây là ý tưởng không phải mới vì khoảng 5 năm trước tỉnh Vĩnh Long cũng đã đề xuất ý tưởng này.

Nhưng ông cho “đây là vấn đề mang tính bức xúc vì nếu làm muộn thì một thế hệ các nhà khoa học có hiểu biết về vấn đề này đã ngoài 70 tuổi, không biết đóng góp được bao lâu nữa”.

“Cho nên nếu TP cho đây là một ý tưởng tốt thì chúng tôi xin đề nghị có chỉ đạo để cơ quan chuyên môn có thể làm. Bảo tàng lúa nước ĐBSCL đề nghị chỉ bắt đầu từ thời kỳ khai hoang mở cõi chứ không làm về lịch sử sâu hơn vì khó khăn và rất tốn thời gian. Nếu có chủ trương thì bản thân tôi xin tình nguyện đóng góp ngày giờ công để thực hiện” – ông Hồ Quang Cua nói.

Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KHCN TP Cần Thơ, cho biết bảo tàng lúa nước đã được “nuôi” ý tưởng từ rất lâu rồi. Sở đã lên kế hoạch thực hiện khi làm Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP sẽ kết nối để làm bảo tàng lúa nước, không làm quá to, nhưng sẽ có không gian để ghi lại công sức của những người nông dân qua nhiều thập kỷ của ĐBSCL.

“Chúng tôi sẽ tiếp thu, cố gắng thực hiện ở Trung tâm đổi mới sáng tạo mới của TP, làm sao để thu hút, để ghi nhận, để có khách tới tham quan và hiểu được câu chuyện về lúa nước của ĐBSCL quan trọng hơn là trưng bày” – ông Tín nói.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: NHẪN NAM

Liên quan bảo tàng lúa nước, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, năm 2023, khi còn Hậu Giang, lãnh đạo địa phương cũng dự kiến sau khi tổ chức Festival lúa gạo quốc tế lần thứ nhất thì đề xuất với Bộ Nông nghiệp lúc đó làm bảo tàng lúa nước ĐBSCL.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ lúc đó trao đổi và nói Vĩnh Long đã có dự kiến làm rồi. Do Vĩnh Long đăng ký nên Hậu Giang không triển khai được.

Cũng theo ông Tuyên, vừa rồi, TP đang có ý định và xây dựng đề xuất với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tư vấn làm sao có chủ trương để TP xây dựng một bảo tàng về thiên nhiên, nông nghiệp của ĐBSCL.

Hiện nay, TP mời Tập đoàn Sungroup xuống Lung Ngọc Hoàng, đang nghiên cứu vùng trên 11.000 ha, lõi khoảng 2.800 ha của Lung Ngọc Hoàng làm du lịch, còn lại vùng ven thì quy hoạch, thí dụ 1.000 m2 trong đó có một cái nhà cổ của người dân đồng bằng, một miếng vườn phía trước, phía sau có ao nuôi cá và một đám lúa...

“Đây là một ý tưởng. Nhân họp mặt nhà khoa học, trí thức, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua đặt vấn đề, chúng tôi xin thông tin, để trong thời gian tới chúng tôi sẽ góp ý với các nhà đầu tư đến với TP, chúng tôi sẽ đặt hàng vấn đề này, gắn kết việc làm bảo tàng nông nghiệp hay bảo tàng lúa nước” – Chủ tịch TP nói.