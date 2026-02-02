Cần Thơ: 4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 02/02/2026 16:37

(PLO)- Trong số 4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Cần Thơ, có một người làm nghề tự do, một chủ tịch hội, một giám đốc doanh nghiệp và một giám đốc trung tâm dạy nghề.

Chiều 2-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội nghị, ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử.

Theo đó, tính đến 17 giờ ngày 22-1-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận 24 hồ sơ giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Tính đến 17 giờ ngày 1-2-2026, TP Cần Thơ có bốn người tự ứng cử nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Ủy ban Bầu cử TP, gồm: Ông Trương Nguyễn Khánh Cương (hoạt động tự do trên thị trường chứng khoán, là đảng viên); ông Lê Hòa Nhã (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư HVA); bà Huỳnh Ngọc Hồng Nhung (Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP) và ông Nguyễn Thiện Thức (Giám đốc Trung tâm dạy nghề Thành Phúc).

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Sau khi nghe báo cáo, một số đại biểu góp ý về việc bổ sung cơ cấu người ứng cử ĐBQH là người thuộc lực lượng Công an TP; rút bớt người ứng cử cơ cấu trẻ dưới 40 tuổi vì lĩnh vực hoạt động còn hẹp, vốn trải nghiệm ít nên chưa nắm hết các vấn đề trong nhân dân.

Ban chủ tọa hội nghị đã ghi nhận và thông tin đến đại biểu các vấn đề nêu ra. Theo chủ tọa, đây mới là hội nghị hiệp thương lần 2 để lập danh sách sơ bộ lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú. Nếu những người này không đạt trên 50% sự đồng thuận của cử tri thì sẽ không đủ điều kiện ra hiệp thương lần 3.

Đại biểu biểu quyết lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH. Ảnh: NHẪN NAM

Hội nghị đã biểu quyết 100% đại biểu thống nhất lập danh sách sơ bộ 28 người, gồm 24 người do TP giới thiệu và 4 người tự ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử TP Cần Thơ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Thanh, việc lấy ý kiến tín nhiệm rất quan trọng nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân, xem xét ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất hay không. Qua đó, TP sẽ tìm được những ứng cử viên xứng đáng để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Ông đề nghị việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri phải thực chất, không hình thức. Nếu có vấn đề cử tri phản ánh phải xác minh ngay, không để người không đủ uy tín vào danh sách chính thức.