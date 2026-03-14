Người dân xã biên giới Tây Ninh háo hức trước ngày hội bầu cử

Những ngày này, không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang lan tỏa khắp xã biên giới Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.
Trên các tuyến đường chính và từng khu dân cư, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pano cổ động được treo trang trọng. Diện mạo rực rỡ này thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân đối với ngày hội lớn của đất nước.
Người dân háo hức chờ ngày bỏ phiếu
Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật. Mục tiêu là để mỗi cử tri đều có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.
Xã Bình Hiệp là xã biên giới với 17 ấp, hơn 21.400 người dân sinh sống. Toàn xã có 15.777 cử tri tham gia bầu cử tại 18 điểm bỏ phiếu được bố trí trên địa bàn.
Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này, công tác tuyên truyền được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân, thời gian và địa điểm bỏ phiếu.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền, nhận thức của người dân ngày càng nâng lên. Nhiều cử tri chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, tích cực tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội toàn dân.
Ông Đào Văn Hùng, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp cho biết người dân trong khu vực đã nhận được phiếu bầu cử từ hơn 5 ngày trước. Qua các buổi tiếp xúc cử tri và công tác tuyên truyền, bà con đã nắm rõ hơn về ý nghĩa sự kiện này.
Theo ông Hùng, cuộc bầu cử lần này rất quan trọng. Cử tri mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có đức, có năng lực và gần gũi với nhân dân để giúp địa phương biên giới ngày càng phát triển.
Bảo đảm an ninh khu vực biên giới
Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc bảo đảm an ninh trật tự cũng được các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp hiện quản lý tuyến biên giới dài 30,118 km với 12 vị trí cắm mốc.
Thời gian qua, lực lượng biên phòng chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với địa phương để bảo vệ khu vực biên giới.
Trung tá Phạm Khắc Vụ, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể để bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra bầu cử. Lực lượng biên phòng duy trì trực 100% quân số, đồng thời tăng cường tuần tra và tuyên truyền cho người dân.
"Việc phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự và biên phòng được triển khai chặt chẽ nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh trật tự và chủ quyền lãnh thổ trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử", Trung tá Phạm Khắc Vụ nói.
Theo ông Nguyễn Hữu Trọng, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, đến nay địa phương cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
"Hiện xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng công an được phân công bám sát cơ sở để giữ gìn an ninh", ông Trọng cho biết.
Đặc biệt, địa phương cũng xây dựng phương án mang hòm phiếu đến tận nơi cho những người già yếu, người không thể đến điểm bầu cử. Điều này nhằm bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ngày bầu cử đang đến rất gần. Ở từng ấp, từng khu dân cư của xã Bình Hiệp, tinh thần trách nhiệm và niềm tin đang lan tỏa mạnh mẽ. Sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị cùng ý thức chủ động của cử tri là yếu tố quan trọng bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn.
Với sự chuẩn bị chu đáo, xã biên giới Bình Hiệp đã sẵn sàng cho ngày hội lớn, gửi gắm vào từng lá phiếu kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới phát triển ổn định cho vùng biên.
Tây Ninh có đường biên giới dài khoảng 369 km tiếp giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia là Svay Rieng, Tboung Khmum và Prey Veng. Tây Ninh có 19 xã biên giới, trong đó 14 xã giáp tỉnh Svay Rieng, 3 xã giáp tỉnh Tboung Khmum, 1 xã giáp 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng, 1 xã giáp với cả 3 tỉnh.
Chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hơn 3.000 cuộc tiếp xúc cử tri với trên 202.000 lượt người tham dự. Tỉnh ghi nhận hơn 6.800 ý kiến, kiến nghị gửi đến các ứng cử viên.
Tỉnh Tây Ninh cũng hoàn thành rà soát, lập danh sách và in khoảng 2,4 triệu thẻ cử tri. Hiện 1.664 khu vực bỏ phiếu đã hoàn tất chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ người dân.