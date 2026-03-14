Người dân xã biên giới Tây Ninh háo hức trước ngày hội bầu cử 14/03/2026 12:55

(PLO)- Cận kề ngày bầu cử, xã biên giới Bình Hiệp (Tây Ninh) rực rỡ cờ hoa. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, người dân háo hức chờ thực hiện quyền công dân.

Những ngày này, không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang lan tỏa khắp xã biên giới Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Trên các tuyến đường chính và từng khu dân cư, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pano cổ động được treo trang trọng. Diện mạo rực rỡ này thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân đối với ngày hội lớn của đất nước.

Pano tuyên truyền đầy sắc đỏ bầu cử tại xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Người dân háo hức chờ ngày bỏ phiếu

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật. Mục tiêu là để mỗi cử tri đều có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Xã Bình Hiệp là xã biên giới với 17 ấp, hơn 21.400 người dân sinh sống. Toàn xã có 15.777 cử tri tham gia bầu cử tại 18 điểm bỏ phiếu được bố trí trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này, công tác tuyên truyền được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân, thời gian và địa điểm bỏ phiếu.

Cờ hoa rực rỡ, xã biên giới Bình Hiệp chờ ngày bỏ phiếu. Ảnh: HUỲNH DU

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền, nhận thức của người dân ngày càng nâng lên. Nhiều cử tri chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, tích cực tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội toàn dân.

Ông Đào Văn Hùng (ở giữa) kỳ vọng những người được bầu cử kỳ này sẽ góp phần giúp xã biên giới Bình Hiệp phát triển tốt hơn. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Đào Văn Hùng, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp cho biết người dân trong khu vực đã nhận được phiếu bầu cử từ hơn 5 ngày trước. Qua các buổi tiếp xúc cử tri và công tác tuyên truyền, bà con đã nắm rõ hơn về ý nghĩa sự kiện này.

Theo ông Hùng, cuộc bầu cử lần này rất quan trọng. Cử tri mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có đức, có năng lực và gần gũi với nhân dân để giúp địa phương biên giới ngày càng phát triển.

Bảo đảm an ninh khu vực biên giới

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc bảo đảm an ninh trật tự cũng được các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng.

Lực lượng Biên phòng tuyên truyền cho người dân biên giới hiểu rõ thông tin về cuộc bầu cử. Ảnh:ĐINH QUÂN

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp hiện quản lý tuyến biên giới dài 30,118 km với 12 vị trí cắm mốc.

Thời gian qua, lực lượng biên phòng chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với địa phương để bảo vệ khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới. Ảnh: ĐINH QUÂN

Trung tá Phạm Khắc Vụ, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể để bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra bầu cử. Lực lượng biên phòng duy trì trực 100% quân số, đồng thời tăng cường tuần tra và tuyên truyền cho người dân.

"Việc phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự và biên phòng được triển khai chặt chẽ nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh trật tự và chủ quyền lãnh thổ trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử", Trung tá Phạm Khắc Vụ nói.

Ông Nguyễn Hữu Trọng, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp (áo xanh) kiểm tra tại khu vực bầu cử số 6. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Nguyễn Hữu Trọng, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, đến nay địa phương cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

"Hiện xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng công an được phân công bám sát cơ sở để giữ gìn an ninh", ông Trọng cho biết.

Tiếng loa phát thanh xã Bình Hiệp luôn rộn ràng trước thềm ngày hội lớn. Ảnh: HUỲNH DU

Đặc biệt, địa phương cũng xây dựng phương án mang hòm phiếu đến tận nơi cho những người già yếu, người không thể đến điểm bầu cử. Điều này nhằm bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ngày bầu cử đang đến rất gần. Ở từng ấp, từng khu dân cư của xã Bình Hiệp, tinh thần trách nhiệm và niềm tin đang lan tỏa mạnh mẽ. Sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị cùng ý thức chủ động của cử tri là yếu tố quan trọng bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, xã biên giới Bình Hiệp đã sẵn sàng cho ngày hội lớn, gửi gắm vào từng lá phiếu kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới phát triển ổn định cho vùng biên.