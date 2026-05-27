Tìm thấy thi thể bé gái 12 tuổi bị lũ cuốn trôi sau 3 ngày mất tích 27/05/2026 13:56

(PLO)- Thi thể bé gái 12 tuổi bị lũ cuốn trôi ở Đà Lạt đã được tìm thấy tại hồ Đankia, cách hiện trường ban đầu nhiều cây số.

Đến 13 giờ trưa nay 27-5, với hàng trăm lượt người tìm kiếm và sau rất nhiều nỗ lực, thi thể bé gái 12 tuổi bị mất tích hôm 24-5 đã được tìm thấy tại hồ Đankia, tỉnh Lâm Đồng.

Hồ Đankia nơi tìm thấy thi thể bé gái.

Trước đó, trưa 24-5, bé gái PTTN ngụ phường Lang Biang – Đà Lạt đang cùng nhóm bạn chơi cạnh suối thì bị lũ lớn bất ngờ đổ về từ thượng nguồn cuốn trôi mất tích.

Suốt ba ngày đêm qua, đã có hàng trăm lượt người gồm quân đội, công an, chính quyền và người dân đã nỗ lực tìm kiếm nhiều nơi.

Hàng trăm lượt người cùng cơ giới đã nỗ lực tìm kiếm 3 ngày qua.

Tất cả các con mương, suối, dạ cầu ở khu vực này đều được huy động cơ giới lật từng mảng cỏ, khối đất để tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Lực lượng công an, quân đội tăng cường tìm kiếm.

Đến trưa nay, nhóm tìm kiếm trên hồ Đankia bằng canô, xuồng hơi đã phát hiện được thi thể bé gái 12 tuổi, cách hiện trường ban đầu nhiều cây số.

Hiện thi thể bé gái đang được đưa vào bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.