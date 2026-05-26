Quy trình 5 bước và thang điểm 100 để công nhận các xã lên phường tại TP.HCM 26/05/2026 19:56

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thực trạng phát triển đô thị nhằm nâng cấp các xã đủ điều kiện lên phường ngay trong năm 2026.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng Đề án công nhận loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển đô thị trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương định hướng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển đô thị và thành lập các đơn vị hành chính đô thị, hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; trong năm 2026 phát triển, nâng cấp các xã đủ điều kiện trở thành phường.

Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, rà soát, đánh giá đầy đủ thực trạng phát triển đô thị tại các xã theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về thành lập phường quy định tại Nghị quyết số 111/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, đề xuất ngay việc công nhận đô thị đối với các xã đủ điều kiện, tiêu chí, tiêu chuẩn, nhất là việc công nhận đô thị loại III đối với các xã được hình thành từ các thị trấn trước đây.

Tiêu chí phân loại đô thị loại I, loại II

Theo kế hoạch, phân loại đô thị loại II, loại III được đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết 111/2025.

Đô thị có phạm vi ranh giới trong 1 đơn vị hành chính cấp xã thì thực hiện đánh giá trên phạm vi toàn đô thị theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với loại đô thị tương ứng theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết 111/2025.

Đô thị có phạm vi ranh giới nhiều hơn 1 đơn vị hành chính cấp xã thì thực hiện đánh giá trên phạm vi toàn đô thị theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Bảng 2A Phụ lục II và đánh giá từng đơn vị hành chính đối với loại đô thị tương ứng theo Bảng 2B Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết 111/2025.

Đặc khu được đánh giá phân loại là đô thị loại II, đô thị loại III theo quy hoạch đô thị.

Về tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị, UBND TP.HCM cho biết tiêu chí phân loại đô thị được xác định bằng các tiêu chuẩn cụ thể, theo mức độ đạt, không đạt hoặc được tính điểm theo khung điểm phân loại đô thị tại quy định của Nghị quyết 111/2025.

Điểm của mỗi tiêu chí là tổng số điểm của các tiêu chuẩn của tiêu chí đó, tổng số điểm tối đa của các tiêu chí là 100 điểm.

Định mức, phân bổ và phương pháp tính điểm, phương pháp thu thập, tính toán số liệu của từng tiêu chuẩn của các tiêu chí phân loại đô thị, trình độ phát triển đô thị được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 111/2025.

Đô thị loại II, loại III phải đạt tối thiểu là 75 điểm của các tiêu chí quy định tại Bảng 2A và các tiêu chí phải đạt điểm tối thiểu trở lên; có điểm trung bình kết quả đánh giá đối với các đơn vị hành chính cấp xã theo tiêu chí quy định tại mục III Bảng 2B đạt tối thiểu là 48 điểm; có ít nhất là 01 đơn vị hành chính cấp xã đạt tối thiểu là 75 điểm và các tiêu chí phải đạt điểm tối thiểu trở lên của loại đô thị tương ứng quy định tại Bảng 2B Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 111/2025.

Đơn vị hành chính cấp xã được đánh giá đạt trình độ phát triển đô thị khi có các tiêu chí đạt điểm tối thiểu và tổng số điểm của các tiêu chí đạt tối thiểu là 75 điểm của loại đô thị tương ứng quy định tại Bảng 2B Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết 111/2025.

Số liệu, thông tin làm căn cứ để xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn đạt mức tối đa thì tiêu chuẩn đó được tính điểm tối đa, đạt mức tối thiểu được tính điểm tối thiểu, đạt giữa mức tối đa và mức tối thiểu được tính điểm nội suy giữa cận trên và cận dưới, đạt dưới mức quy định tối thiểu thì không tính điểm.

5 bước công nhận đô thị loại I, II

Về trình tự đề nghị công nhận đô thị loại II, loại III, kế hoạch nêu rõ thực hiện theo Nghị định 35/2026 của Chính phủ với 5 nước. Cụ thể như sau:

Bước 1: UBND các xã tổ chức lập Đề án công nhận loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển đô thị trong trường hợp công nhận loại đô thị có phạm vi ranh giới trong 1 đơn vị hành chính cấp xã; lấy ý kiến các sở, ngành, sau đó, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông qua và trình UBND TP (thông qua Sở Xây dựng) thẩm định.

Bước 2: Sở Xây dựng tham mưu UBND TP ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định đề án.

Bước 3: Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định, đánh giá hồ sơ đề án, chấm điểm và đề nghị Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định công nhận loại đô thị nếu đủ điều kiện theo quy định.

Bước 4: Sau khi nhận được hồ sơ của Hội đồng thẩm định liên ngành, UBND TP xem xét, trình HĐND TP thông qua đề án.

Bước 5: Sau khi HĐND TP ban hành Nghị quyết thông qua đề án, Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định công nhận loại đô thị theo quy định.