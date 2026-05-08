TP.HCM: 23/54 xã cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn lên phường 08/05/2026 16:12

(PLO)- Theo Sở Nội vụ TP.HCM, có 23/54 xã đã tự rà soát đánh giá hiện trạng và gửi hồ sơ đề nghị thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Chiều 8-5, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5-2026.

Chủ trì hội nghị là ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử UBND TP.HCM

Liên quan đến đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị, theo tham luận của Sở Nội vụ TP.HCM gửi tới hội nghị, TP.HCM có 54 xã/168 phường, xã, đặc khu, chiếm tỉ lệ 32% tổng số đơn vị hành chính. Trong đó, 23/54 xã đã tự rà soát đánh giá hiện trạng và gửi hồ sơ đề nghị thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Sở Nội vụ đang phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, đánh giá, thẩm định các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định để tổng hợp, báo cáo UBND TP trình Đảng ủy UBND TP cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP.

Sở Nội vụ cho biết trên cơ sở báo cáo, đề xuất của một số sở, ngành, gồm có Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Thống kê TP, Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc thẩm định Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP, tính đến thời điểm hiện tại, 23 xã cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Có một vài xã như xã Bình Hưng, Dầu Tiếng, Phước Hải, An Nhơn Tây, Ngãi Giao, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng cần phải bổ sung thêm tài liệu minh chứng để làm căn cứ thẩm định đạt các tiêu chí chuyển xã thành phường.

Bên cạnh đó, một số sở, ngành liên quan khác chưa có ý kiến thẩm định nên việc tổng hợp trình UBND TP xem xét cho chủ trương về việc thành lập phường chưa đầy đủ, kịp thời.

Vì vậy, đề nghị các sở, ngành quan tâm phối hợp Sở Nội vụ hoàn thành hồ sơ Đề án thành lập đơn vị hành chính để gửi Bộ Nội vụ theo quy định đảm bảo trước ngày 15-6-2026.

Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hoàn thành việc thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND TP trình Đảng ủy UBND TP; Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị (đợt 1) đối với 23/54 xã đạt các điều kiện, tiêu chí theo quy định.

Cũng theo báo cáo tham luận của Sở Nội vụ, tính đến ngày 20-4, TP.HCM có 5.017 người hoạt động không chuyên trách đang phục vụ công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương cấp xã.

Tuy nhiên, theo định hướng của Chính phủ việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã tạm thời chỉ kéo dài trước ngày 31-5. Do đó, TP.HCM đang triển khai rà soát và sắp xếp lại đội ngũ không chuyên trách nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hệ thống chính trị.

Hiện nay, Sở Nội vụ đã xây dựng các phương án tiếp tục bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách; triển khai sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản khi thực hiện sắp xếp theo các Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn TP.

Sở Nội vụ cũng đang rà soát, dự thảo kế hoạch sắp xếp thôn, ấp, khu phố tại cấp xã để trình UBND TP ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định triển khai thực hiện.

Ngoài ra, từ thực tiễn quản lý kinh tế - xã hội cho thấy bộ máy cấp xã đang phải xử lý khối lượng công việc rất lớn, việc tạm giao biên chế theo Công văn số 09/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ quy định khung tối đa 70 công chức đối với phường và 50 công chức đối với xã, đặc khu hiện nay cần được xem xét, cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên và khối lượng công việc.

Vì vậy, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu điều chỉnh, phân bổ lại biên chế giữa các địa bàn, lĩnh vực theo thực tế; qua đó, khắc phục hiệu quả tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực, tạo điều kiện để xây dựng vị trí việc làm phù hợp với đặc thù từng địa phương, từng ngành, lĩnh vực.

Cạnh đó, TP đang xây dựng Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo thể chế đồng bộ, khung pháp lý phù hợp để chủ động quyết định số lượng biên chế, số lượng người lao động trong các cơ quan Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, đảm bảo đủ nguồn nhân lực đáp ứng cho các nhiệm vụ chính trị, phát triển TP.