Có tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp nhiệm vụ mới sau sắp xếp bộ máy 29/05/2026 16:55

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập, xung đột, không còn phù hợp.

Ngày 29-5, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về 4 nội dung.

Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả

Cụ thể, việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Cẩm Tú nêu rõ để triển khai các nhiệm vụ liên quan bốn nội dung nói trên, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, trong khi thời gian không nhiều nên phải triển khai rất quyết liệt, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt, những khó khăn, vướng mắc phát sinh được nhận diện và tháo gỡ kịp thời. Đến nay, mô hình đang chuyển từ giai đoạn ổn định sang nâng cao chất lượng hoạt động và đang chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển.

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động chỉ đạo hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh.

Trưởng Đoàn kiểm tra khẳng định đây là những đóng góp rất quan trọng của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao Đảng ủy Chính phủ đưa chuyển đổi số thành chuyên đề sinh hoạt định kỳ và thực hiện công cuộc Bình dân học vụ số với tinh thần đổi mới và thích ứng nhanh trước yêu cầu chuyển đổi số của quốc gia.

Về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Đảng ủy Chính phủ đã bám sát lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phải tạo đột phá trong hoàn thiện thể chế

Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy Chính phủ thời gian tới phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương kịp thời sơ kết một năm vận hành chính quyền ba cấp, đề xuất các chủ trương, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện mô hình, với trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập, xung đột, không còn phù hợp và xử lý các vướng mắc, các điểm nghẽn, các rào cản, tháo gỡ theo thẩm quyền. "Phải quyết tâm, quyết liệt hơn, phải tạo đột phá, phải nhanh hơn, kịp thời hơn trong hoàn thiện thể chế" – ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Đảng ủy Chính phủ cần chủ động điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, giữ vững các cân đối lớn và an toàn hệ thống, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các dự án, đất đai tồn đọng, tài sản, trụ sở dôi dư sau sắp xếp, không để lãng phí. Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế để có phản ứng chính sách kịp thời và quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Về chuyển đổi số, Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu kết nối đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số quốc gia và dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo vận hành thông suốt để tạo nền tảng cho Chính phủ số hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả. Ông yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện cụ thể, có địa chỉ rõ ràng. Kiên quyết khắc phục tình trạng chậm, muộn và hình thức, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực này.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy Chính phủ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, xử lý dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời những tập thể, cá nhân có vi phạm, phòng ngừa từ sớm, từ xa.