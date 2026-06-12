Công bố quyết định thành lập chi bộ cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM 12/06/2026 16:25

(PLO)- Chi bộ Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM được thành lập có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng đối với hoạt động của cơ quan.

Chiều 12-6, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và chỉ định cấp ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo Đảng ủy UBND TP; đại diện các ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy UBND TP; lãnh đạo Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM cùng toàn thể đảng viên của chi bộ.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TP.HCM chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ tại buổi lễ. Ảnh: HÀ THƯ

Việc thành lập Chi bộ Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng đối với hoạt động của cơ quan. Đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng trong quá trình triển khai các nhiệm vụ xây dựng, phát triển và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP, chúc mừng Chi bộ Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM được thành lập.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀ THƯ

Bà Xuân đề nghị cấp ủy chi bộ và toàn thể đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Từ đó, phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM trở thành động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế của TP.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện cấp ủy Chi bộ Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, khẳng định quyết tâm cùng tập thể cán bộ, đảng viên xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Sự kiện này cũng đánh dấu bước kiện toàn tổ chức đảng quan trọng tại Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, tạo nền tảng để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.