Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM vươn lên thứ 3 ASEAN 28/03/2026 08:55

(PLO)- Chỉ sau hai tháng đi vào vận hành, Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM ghi dấu ấn mạnh mẽ với việc tăng 11 bậc GFCI 2026, vươn lên thứ 3 ASEAN và thu hút sự chú ý của nhà đầu tư quốc tế.

Theo bảng xếp hạng các trung tâm tài chính toàn cầu GFCI 2026 (Global Financial Centres Index 39) vừa công bố, TPHCM được ghi nhận là một trong những trung tâm tài chính cải thiện thứ hạng mạnh nhất ở nhóm giữa bảng.

Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM tăng 11 bậc so với cuối năm ngoái. Nguồn GFCI

Cụ thể, TP.HCM đạt 665 điểm, xếp thứ 84 trong bảng xếp hạng, tăng 11 bậc so với năm 2025. Đáng chú ý, ở bảng xếp hạng trong khu vực ASEAN, TP.HCM gây ấn tượng khi vươn lên thứ 3, vượt Jakarta (hạng 86) và Bangkok (hạng 100), chỉ đứng sau Singapore (720 điểm, hạng 4) và Kuala Lumpur (690 điểm, hạng 42).

Bên cạnh đó, TP.HCM còn được xếp vào nhóm 15 trung tâm tài chính tiềm năng, được giới chuyên gia dự báo sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong 2–3 năm tới.

Đáng chú ý, trong 24 tháng qua, TP.HCM đã được nhắc đến 21 lần trong các đánh giá về các trung tâm tài chính quốc tế tiềm năng, đứng cạnh những tên tuổi hàng đầu như Dubai, Singapore, Riyadh, Astana, Abu Dhabi, Hong Kong, Thượng Hải, Seoul…

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân chia sẻ các điểm nổi bật của Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM (VIFC-HCM). Ảnh: NVCC

Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu dịch chuyển, việc xây dựng nền tảng thể chế vững chắc trở thành yếu tố quyết định để VIFC không chỉ “định vị” mà còn tạo niềm tin thực sự với nhà đầu tư quốc tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCM, Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã đặt nền móng pháp lý quan trọng, nhưng điều then chốt là cách thiết kế các thiết chế đi kèm.

Việc thành lập tòa án chuyên biệt và cơ chế trọng tài quốc tế, cùng các nghị định hướng dẫn kịp thời, tạo nền tảng pháp lý minh bạch theo chuẩn mực toàn cầu. Nhà đầu tư tại VIFC được miễn thuế 4 năm đầu, sau đó chỉ phải chịu thuế doanh nghiệp khoảng 10%, thấp hơn nhiều so với trong nước và các trung tâm tài chính khu vực, là lợi thế lớn để thu hút vốn quốc tế.

Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM đang thu hút sự chú ý của cả các tổ chức tài chính và doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế, với những bước tham gia đầu tiên đang được triển khai.

Chỉ sau hơn hai tháng vận hành, VIFC-HCMC đã thu hút vốn cam kết khoảng 9 tỉ USD từ các tổ chức quốc tế và đối tác chiến lược. Bên cạnh đó, khoảng 10 tỉ USD từ quỹ VAPM (Singapore) đang trong quá trình hoàn tất biên bản ghi nhớ và cơ cấu dự án, cho thấy tiềm năng thu hút dòng vốn quốc tế vẫn còn rất lớn, mở ra dư địa lớn cho dòng vốn trong tương lai.