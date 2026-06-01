Còn khoảng 25 triệu thuê bao chưa xác thực thông tin 01/06/2026 11:20

(PLO)- Sau ngày 15-6, tất cả các số điện thoại chưa xác thực tình trạng sử dụng trên VNeID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa.

Ngày 1-6, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương cho biết: Từ khoảng 34 triệu số điện thoại chưa xác thực thời điểm tháng 4-2026, đến này còn khoảng 25 triệu số.

Như vậy, chỉ trong vòng gần 2 tháng qua đã có xấp xỉ 9 triệu thuê bao xác thực thành công. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ghi nhận khoảng 1,6 triệu số điện thoại không chính chủ, chuyển các nhà mạng khóa một chiều, yêu cầu người dùng chuẩn hóa lại thông tin.

Cũng theo ông Cương, 25 triệu thuê bao chưa xác thực vẫn là con số rất lớn. Theo kế hoạch, sau ngày 15-6, tất cả các số điện thoại chưa xác thực tình trạng sử dụng trên VNeID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa.

Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương. Ảnh: TT.

Thông tin từ các nhà mạng cho biết, tình huống phổ biến là người dân sử dụng số điện thoại không chính chủ trong thời gian dài mà không để ý, đến khi xác thực số đó đã được người khác đứng tên.

Nếu người đứng tên cũ từ chối quyền sở hữu, người đang dùng chỉ cần thực hiện các bước chuẩn hóa lại thông tin. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp khi cả hai bên đều xác nhận đang sử dụng, quy trình xử lý sẽ phức tạp hơn.

Trong trường hợp có tranh chấp, người dùng thực tế sẽ phải chứng minh quyền sở hữu thông qua các bằng chứng cụ thể như danh sách các số điện thoại thường xuyên liên lạc gần đây, hóa đơn thanh toán cước phí và các chứng cứ liên quan khác.

Nhà mạng sẽ dựa trên các thông tin đối soát này để xác định ai là người đang thực sự sử dụng số thuê bao để làm thủ tục chuyển đổi. Việc chuẩn hóa này chính là cơ hội để người dân rà soát, nâng cao ý thức bảo vệ định danh cá nhân, tránh những rắc rối và tranh chấp quyền lợi về sau.

“Hiện dữ liệu vẫn đang được Cục C06 - Bộ Công an tích cực phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để rà soát, đồng bộ lên VNeID. Do đó, có thể tại thời điểm hiện tại sẽ còn một số người dân vẫn chưa thấy dữ liệu của mình được hiện lên đầy đủ. Ngoài ra, vẫn còn nhiều người chưa xác nhận trạng thái”- ông Cương nói.

Từ 15-6, theo quy định tại Thông tư 08, thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt (tương tự việc thay đổi thiết bị đầu cuối có cài đặt tài khoản ngân hàng, tài khoản VNeID hay thay Esim). Yêu cầu này nhằm đảm bảo số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng.

Điều này giúp giảm rủi ro cho chính người dùng trong trường hợp SIM bị mất hoặc thất lạc nhưng chưa kịp khóa, tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi lừa đảo.