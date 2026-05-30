Rút ngắn thời gian xóa tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế 30/05/2026 11:51

(PLO)- Để tạo thuận lợi cho người dân, Bộ Tài chính đang phối hợp Bộ Công an nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Liên quan đến phản ánh của báo chí một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh dù số tiền thuế nợ không lớn, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, làm rõ cơ sở pháp lý và các trường hợp áp dụng biện pháp này.

Bộ Tài chính cho biết đã rà soát các trường hợp được báo chí phản ánh và xác định đây đều là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Theo cơ quan này, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ quy trình thông báo theo quy định.

Bộ Tài chính cũng cho biết các bài viết chưa phản ánh đầy đủ quá trình xử lý của cơ quan thuế, bao gồm việc cảnh báo người nộp thuế và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế nhỏ. Ảnh: MINH TRÚC

Theo Bộ Tài chính, quy định hiện hành nêu rõ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với 4 nhóm đối tượng.

Thứ nhất, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế khi có số tiền thuế nợ từ 30 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày.

Thứ hai, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế khi có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày.

Thứ ba, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc có số thuế nợ quá hạn nộp theo quy định. Sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, các đối tượng này có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thứ tư, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài trước khi rời Việt Nam nhưng còn nợ thuế quá hạn và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Bộ Tài chính cho biết, với nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động, Nghị định 49 quy định ngưỡng nợ thuế tối thiểu để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký không áp dụng ngưỡng nợ tối thiểu do đây là nhóm có rủi ro cao về thuế.

Theo cơ quan này, ngoài việc nợ thuế, các đối tượng trên còn có thể vi phạm nhiều nghĩa vụ khác như không nộp hồ sơ khai thuế, không xuất trình sổ sách, chứng từ, mua bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa chi phí, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế. Những hành vi này làm gia tăng nguy cơ thất thu ngân sách và gây khó khăn cho công tác quản lý thuế.

Theo dữ liệu quản lý thuế trên hệ thống, cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 105.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh có số tiền thuế nợ gần 61.000 tỉ đồng.

Trong đó, khoảng 65.000 trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký với tổng số tiền thuế nợ hơn 6.900 tỉ đồng.

Tính đến nay, cơ quan thuế đã thu hồi được trên 4.000 tỉ đồng tiền nợ thuế từ hơn 13.000 người nộp thuế thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh. Trong số này, khoảng 7.100 người nộp thuế thuộc nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký đã chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế với số tiền gần 100 tỉ đồng và được gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Theo Bộ Tài chính, kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là một trong những công cụ quản lý hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, tăng hiệu lực công tác thu hồi nợ thuế và hỗ trợ xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.

Để hỗ trợ người nộp thuế, ngay trong tháng 5, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực, ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.