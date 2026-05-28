Nhân rộng mô hình tick xanh vào khối trường học 28/05/2026 19:55

​(PLO) - Từ thực tế các vụ ngộ độc thực phẩm học đường diễn ra tại nhiều tỉnh thành, ngành chức năng đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình Tick xanh vào khối trường học nhằm giúp bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.

Ngày 28-5, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Chuỗi Thực phẩm an toàn” nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, ngành giáo dục và nhà trường trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.

​Ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Vissan cho biết tháng 4-2026, thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM, Vissan đã ký cam kết với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về đảm bảo an toàn thực phẩm trong cung ứng cho các cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp và các trường học thông qua chương trình "Tick xanh trách nhiệm".

​Đối với doanh nghiệp, đây không chỉ là cam kết tuân thủ pháp luật mà còn là trách nhiệm của một đơn vị thực phẩm cùng thành phố chăm lo sức khỏe học đường nói riêng và sức khỏe cộng đồng nói chung.

Giải pháp tick xanh nhằm nâng cao trách nhiệm của các chủ thể liên quan.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết chương trình “Tick xanh trách nhiệm” khuyến khích nhà sản xuất tạo ra những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các chủ thể liên quan để hình thành, phát triển chuỗi thực phẩm an toàn một cách bền vững.

​Qua hơn hai năm triển khai, tính đến nay sáng kiến “Tick xanh trách nhiệm” đang gặt hái được kết quả khả quan khi số lượng nhà cung ứng và sản phẩm Tick xanh tăng lên liên tục.

​Cũng theo ông Phương, từ thực tế các vụ ngộ độc thực phẩm học đường diễn ra tại nhiều tỉnh thành, bên cạnh việc kiểm soát nguồn thực phẩm an toàn từ các đơn vị lớn như Vissan, ngành chức năng đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình Tick xanh vào khối trường học. Việc này không chỉ nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.

​“Sở đang phối hợp với các sở, ngành bàn giải pháp khuyến khích các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học tận dụng, khai thác sản phẩm Tick xanh với giá ưu đãi từ các hệ thống phân phối. Đồng thời, ngành công thương sẽ mở rộng sản phẩm Tick xanh tới các chợ đầu mối, nhà cung cấp của từng địa phương, vùng nguyên liệu nhằm tăng sản lượng, giảm giá thành để tiếp cận người tiêu dùng ngày càng dễ dàng hơn” - ông Phương nói.

​Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, thời gian tới, sở sẽ đồng hành cùng Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan để tăng cường chỉ đạo, quán triệt sâu sắc đến tất cả các trường. Các hiệu trưởng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trở thành người sử dụng thông thái trong việc lựa chọn thực phẩm và tổ chức mô hình bán trú an toàn.