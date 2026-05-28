Bộ Công Thương trả lời câu hỏi: Máy cày, phát điện, cắt cỏ... có sử dụng xăng E10 được không? 28/05/2026 13:04

(PLO)- Đại diện Bộ Công Thương cho biết với các máy dùng xăng như máy phát điện, máy cắt cỏ sản xuất những năm gần đây đều chạy tốt với xăng E10.

Việc chuyển đổi sang loại nhiên liệu mới từ ngày 1-6 không chỉ khiến người sử dụng ô tô, xe máy quan tâm đến mức độ phù hợp của động cơ mà còn liên quan lớn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhiều nông dân đặt câu hỏi các loại máy móc như máy cày, máy kéo, máy cắt cỏ, máy cưa, máy phát điện… có tương thích và hoạt động ổn định với xăng E10 hay không?

Trao đổi với PLO, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết đa số máy nông nghiệp như máy kéo, máy cày không chạy xăng mà chạy dầu diesel.

Ảnh minh hoạ.

Với các máy dùng xăng như máy phát điện, máy cắt cỏ sản xuất những năm gần đây đều chạy tốt với xăng E10. Riêng các loại máy quá cũ, không bắt buộc chạy xăng A95 trước đây và sắp tới là xăng E10 vẫn có thể sử dụng tốt với xăng E5, hiệu quả bình thường mà giá thành lại rẻ hơn.

"Đối với người tiêu dùng, đặc biệt là người nông dân hay những cơ sở sản xuất lớn, mức chênh lệch vài trăm đồng cho mỗi lít xăng là một vấn đề rất lớn. Chính vì vậy, nếu không bắt buộc phải đổ xăng A95 theo khuyến cáo của hãng sản xuất phương tiện hay động cơ thì không có lý do gì phải trả thêm tiền để đổ loại xăng này” - ông Duy Anh chia sẻ.